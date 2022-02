नई दिल्ली:दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड में ठेके पर काम कर रहे सात साै कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का सर्टिफिकेट अपने सचिवालय से दिया है. साथ ही मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि, सरकार चाहती है कि अन्य विभागों में भी काम करने वाले सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए. इसके बाद दिल्ली की आंगनबाड़ी वर्कर जाे पिछले 10 दिनों से अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने (Anganwadi workers strike in Delhi) पर बैठी हुई हैं ने भी उन्हें पक्का करने की मांग की.



आंगनबाड़ी वर्कर्स (Anganwadi workers strike in Delhi) का कहना है कि दिल्ली जल बोर्ड के सात साै कर्मचारियों को पक्का (Seven hundred employees confirmed in Delhi Jal Board) किया गया है, जो पिछले कई सालों से ठेके पर काम कर रहे थे. अब उनलाेगाें काे भी पक्का किया जाए. उनका कहना था कि दिल्ली में ज्यादातर कॉन्ट्रेक्ट बेस या ठेकेदारी प्रथा के तहत काम करने वाले कर्मचारी सालों से इसी तरह से काम कर रहे हैं और लगातार समय-समय पर धरने प्रदर्शन कर अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते हैं.

आंगनबाड़ी वॉलिंटियर्स बाेलीं-सरकार हमें भी पक्का करे.

आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है वे सरकार के झूठ की पोल खोलने के लिए चुनावी राज्यों में भी जा रही हैं, सरकार के झूठ का पुलिंदा जनता के सामने खोलेंगी और बताएंगे कि दिल्ली में महिलाओं की स्थिति क्या है? चुनावी राज्यों में प्रत्येक महिलाओं को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से एक हजार रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि दिल्ली की महिलाएं अपना हक मांगने के लिए पिछले 10 दिनों से सड़क पर बैठी हैं.

धरना देतीं आंगनबाड़ी वॉलिंटियर्स

मांग के समर्थन में आंगबाड़ी वर्कर्स.

अब देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली में निगम चुनाव से पहले एक बार जनता को फिर लुभाने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से जल बोर्ड में काम करने वाले 700 कर्मचारियों को पक्का किया गया है ताे क्या दूसरे विभागों में भी काम करने वाले कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा.

