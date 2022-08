नई दिल्ली : अमोर पेसिफिक कार्पोरेशन (Amorepacific Corporation) दुनिया के अग्रणी कॉस्मेटिक दिग्गजों (Leading Cosmetic Firm ) में से एक हैं. अमोर समूह ने नई दिल्ली में के-कार्निवाल (K-Carnival in New Delhi) की मेजबानी करने के लिए कोरियाई पर्यटन संगठन के साथ सहयोग किया है. कोरियाई पर्यटन संगठन (Korean Tourism Organization) एक प्रमुख वैश्विक संगठन है, जो कोरियाई संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा (Promote Korean Culture and Tourism) देने के लिए काम करता है. यह आयोजन दोनों देशों के बीच की खाई को पाटने का एक प्रयास था. यह मेहमानों को एक नए अनुभव में डूबने के लिए एक इमर्सिव प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा था. इस कार्यक्रम का आयोजन इनफिस्री स्टोर, एंबिएंस मॉल, वसंत कुंज में किया गया था.

ग्राहकों को रोमांचित करने के लिए मजेदार गतिविधियों और क्विज़ के साथ कोरियाई संस्कृति को ध्यान में रखते हुए पूरे कार्यक्रम को क्यूरेट और नियोजित किया गया था. इस आयोजन का मुख्य आकर्षण इन्सिफ्री स्टोर से 2500 रुपये और उससे अधिक की खरीद पर "कोरिया के लिए उड़ान" के अवसर के लिए एक लकी ड्रा था.

इस इवेंट को चार जोन के-कल्चर, के-ड्रामा, के-ब्यूटी और के-पॉप चैलेंज में बांटा गया था. कोरियाई सौंदर्य और अनुभव क्षेत्र ने मेहमानों को सर्वश्रेष्ठ के-ब्यूटी प्रदान की. लोकप्रिय "स्क्वीड गेम" प्रसिद्धि से डालगोना कुकी चैलेंज ने उपस्थित लोगों के लिए चीजों को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया और हनबोक में क्लिक करके एक अवसर दिया, जो कि पारंपरिक कोरियाई पोशाक है. इसने ज़ोया अली, अमोरेपैसिफिक इंडिया नेशनल ट्रेनिंग हेड एंड ब्यूटी एक्सपर्ट, और मनवीन कौर, एमयूए और ब्यूटी क्रिएटर के साथ मजेदार कोरियाई क्विज़ और दो ब्यूटी मास्टरक्लास की मेजबानी की.