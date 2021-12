नई दिल्ली : दिल्ली में कोविड-19 (covid-19 in Delhi) के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सरकार ने स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है. इस दौरान दिल्ली शिक्षा निदेशालय की ओर से स्कूलों को बंद करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है. जारी किए गए दिशा-निर्देश के मुताबिक, सभी स्कूल बंद रहेंगे (Schools closed till further orders). लेकिन इस दौरान 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट आदि पूर्व निर्धारित शेड्यूल की तरह ही चलता रहेगा.





बता दें कि दिल्ली शिक्षा निदेशालय (Delhi Directorate of Education) के द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश में कहा गया है कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (Schools closed till further orders) के द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश के तहत स्कूलों को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है. इसके अलावा शिक्षा निदेशालय के द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश में कहा गया है कि 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी जारी रहेगी. साथ ही जारी किए गए ऑर्डर में कहा है कि सीबीएसई पंजीकरण और परीक्षा के अलावा प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट आदि भी जारी रहेगा.



पढ़ें- छात्रों में कोविड संक्रमण पर मंत्री ने कहा- जरूरत पड़ने पर स्कूल बंद करेंगे





बता दें कि सोमवार को कोविड-19 के दिल्ली में 331 मामले दर्ज किए गए थे. इसके अलावा कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है.