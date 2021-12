नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े व्यापारी संगठन कैट (Confederation of All India Traders) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने वक्तव्य जारी कर कहा कि बीते एक साल में किसान आंदोलन की वजह से पूरे देश में व्यापारियों को 60 हजार करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है. निश्चित तौर पर यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा सवाल है. सरकार द्वारा तीनों कानूनों को वापस लिए जाने के बाद किसानों को सभी राजमार्गों काे खाली करके अपना आंदोलन वापस लेना चाहिए. साथ ही किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का हल केंद्र सरकार और किसानों को बातचीत के जरिए निकालना चाहिए. व्यापारी संगठन कैट से लगभग सात करोड़ व्यापारी ( seven crore traders are connected with CAIT) पूरे देश में जुड़े हुए हैं.



राजमार्ग अवरुद्ध होने के कारण माल की आवक और जावक में कठिनाइयों के कारण नवंबर, दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 में हानि हुई है. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (Confederation of All India Traders) और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन (All India Transport Welfare Association )के संयुक्त प्रयासों के कारण फरवरी से जुलाई, 2021 के महीने में माल की ढुलाई तेज हुई थी. विभिन्न बाधाओं के बावजूद भी नवम्बर, 2020 से देश भर में आपूर्ति जारी रही. अन्य राज्यों से दिल्ली और दिल्ली से अन्य राज्यों में सामग्री ले जाने वाले ट्रक राजमार्गों के अलावा शहरों और गांवों के अंदरूनी हिस्सों से दिल्ली आने के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाये गए.

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा तीन कृषि बिल वापस लिए जाने के बाद किसानों द्वारा आंदोलन जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है. एक के बाद एक मांग रखना नाजायज है. राजनीतिक दल जो इस प्रकार की अतिरिक्त मांगों का समर्थन कर रहे हैं. वो यह न भूलें कि देश के सभी लोग उनके कृत्यों को देख रहे हैं और उन्हें निकट भविष्य में राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा. किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि किसानों के अलावा मतदाताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग भी है.

नवंबर, दिसंबर, 2020 और जनवरी, 2021 में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से दिल्ली को आपूर्ति पर काफी प्रभाव पड़ा है.किसानों द्वारा दिल्ली की ओर जाने वाले राजमार्गों के अवरुद्ध होने के कारण महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से माल का परिवहन भी प्रभावित हुआ. इन राज्यों से आने वाली प्रमुख वस्तुओं में खाद्यान्न, एफएमसीजी उत्पाद, इलेक्ट्रिकल आइटम, बिल्डर्स हार्डवेयर, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी लेख, सेनेटरीज आदि है.



प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि देश भर के विभिन्न राज्यों से प्रतिदिन लगभग 50 हजार ट्रक माल लेकर दिल्ली आते हैं और करीब 30 हजार ट्रक दिल्ली से दूसरे राज्यों में माल ढोते हैं. चूंकि दिल्ली न तो एक कृषि प्रधान राज्य है और न ही एक औद्योगिक राज्य, इसे अपने सदियों पुराने व्यापार के वितरणात्मक स्वरूप को बनाए रखने के लिए माल की खरीद-बिक्री पर निर्भर रहना पड़ता है और इसलिए दिल्ली किसान आंदोलन का प्रमुख पीड़ित है.

