नई दिल्लीः दिल्ली में बारिश (rain in delhi) के बाद माैसम करवट ले रही है. शुक्रवार सुबह हर तरफ कोहरा छाया (fog all over) हुआ था. खुली जगहों पर काफी सर्दी महसूस हो रही थी. एक दिन की बारिश ने अचानक ही ठंड बढ़ा दी(rain increased the cold). जगह-जगह पर अलाव जलाकर गर्मी लेते लाेग नजर आए.



लोगों ने बताया कि अचानक सर्दी बढ़ने से वो इससे बचने के लिए अलाव जला कर सर्दी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं. दिल्ली की सर्दी तो वैसे ही काफी मशहूर है. सर्दियों में सबसे ज्यादा दिक्कत खुली जगह और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को होती हैं. इनके घर सर्दियों के समय उन्हें और भी सर्दी का एहसास कराती है. इसी से बचने के लिए ये लोग अलाव का सहारा लेते हैं. अपने साथ-साथ बच्चों को भी ठंड से बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

दिल्ली की सर्दी.

इसे भी पढ़ेंः जानें, दिल्ली प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की मीडिया की खिंचाई