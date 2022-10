नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के संबद्ध 69 कॉलेज के 70 हजार सीटों पर विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रम के लिए दाखिला प्रक्रिया जारी है. अब तक करीब 2 लाख आवेदन आए हैं. माना जा रहा है कि यह आंकड़ा दो से तीन दिनों में 2 लाख को पार कर सकता है. बताते चलें कि इस बार CUET UG के आधार पर छात्रों का दाखिला होना है. लेकिन बहुत से छात्र ऐसे हैं जिन्हें इन कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा. ऐसे में छात्र डीयू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) में दाखिला ले सकते हैं. हर साल यहां करीब 6 लाख छात्र आवेदन करते हैं.

दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.योगेश सिंह ने कहा कि आज का दिन एसओएल (School of open learning) के लिए बहुत ही खास है. एसओएल ने अपना 60 साल का सफर पूरा कर लिया है. हर साल लाखों की तादाद में छात्र एसओएल में दाखिला के लिए आवेदन करते हैं. इसको देखते हुए हमने गत वर्ष इस बात पर चर्चा की और 28 साल बाद 6 नए कोर्सेज की शुरुआत की है. इनमे चार कोर्स स्नातक पाठ्यक्रम और दो पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों के लिए हैं.



डीयू के कुलपति ने बताया कि यह कोर्स कुछ इस प्रकार हैं:



1. Master of business administration(MBA)

2. Bachelor of business administration (financial investment analysis)

3. Bachelor of business administration (financial investment analysis) (BMS)

4. Bachelor of Arts hons (economics)

5. Master of library and information science

6. Bachelor of library and information science



बताते चले की अब तक छात्र एसओएल में हिंदी, इंग्लिश, बीए प्रोग्राम सहित कुछ ही कोर्सेज में दाखिला लेते थे,लेकिन पहली बार छात्र इकोनॉमिक्स से स्नातक की पढ़ाई कर सकेंगे और साथ ही एमबीए करने का उनका सपना भी पूरा हो सकेगा.



एसओएल की निदेशक पायल मागो ने बताया कि हमारे लिए यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम 60 साल के हो गए. हर साल करीब 6 लाख छात्र दाखिला के लिए पंजीकरण कराते हैं. यह छात्रों का विश्वास ही है कि हम उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा देने में अब तक सफल रहे हैं और आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा. उन्होंने बताया कि Bachelor of business administration (financial investment analysis) में दाखिला के लिए छात्रों के बारहवीं क्लास में 65 फीसदी अंक साथ-साथ मैथ्स में 60 फीसदी अंक होने चाहिए.



Bachelor of business administration (financial investment analysis) कोर्स में दाखिले के लिए छात्रों के बारहवीं में 60 फीसदी अंक और मैथ्स में भी 60 फीसदी अंक होने चाहिए. इसी क्रम में इकोनोमिस से स्नातक ऑनर्स करने वाले छात्रों को भी 60 फीसदी अंक होने अनिवार्य हैं. बताते चले की इन कोर्सेज में सभी को दाखिला मिलेगा, जिनके 60 या इससे अधिक अंक होंगे.



एसओएल के एमबीए प्रोग्राम में दाखिला के लिए सामान्य कैटेगरी वाले छात्रों को 80 फीसदी अंक होना जरूरी है. एमबीए की कुल 20 हजार सीट है. हालांकि एससी एसटी और अन्य छात्रों को डीयू की गाइडलाइंस के हिसाब से छूट दी जाएगी. वही पीजी के दूसरे प्रोग्राम Master of libarary and information science में दाखिले के लिए स्नातक में 50 फीसदी अंक होना जरूरी है.



एसओएल की निदेशक पायल मागो ने बताया की इस सप्ताह तक दाखिला का प्रोसेस शुरू हो सकता है. छात्र इसके लिए तैयार रहें. वहीं एसओएल के 50 सेंटर पर क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी. खास बात यह है कि नेशनल एजुकेशन पालिसी के तहत सभी को चार साल की ही डिग्री मिलेगी, जैसे की डीयू के अन्य रेगुलर कॉलेज में मिलती है. उन्होंने कहा है कि छात्र नए कोर्स की अधिक जानकारी के लिए एसओएल की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं.

