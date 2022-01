नई दिल्ली : द्वारका जिले के सेल अगेंस्ट इलीगल फॉरेनर एंड नारकोटिक्स की टीम ने 5 अफ्रीकी मूल के नाइजीरियन नागरिकों को पकड़ा है, जो बिना कोई वैलिड डॉक्यूमेंट के यहां पर रहकर अवैध गतिविधि में शामिल हो रहे थे.



शुक्रवार को पकड़े गए अफ्रीकनों के बारे में शनिवार को डीसीपी द्वारका शंकर चौधरी ने बताया कि कैफेन टीम के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुभाषचंद की देखरेख में हेड कांस्टेबल दिनेश, कॉन्स्टेबल प्रवीण और महिला कांस्टेबल सोनू की टीम ने इन सभी को पकड़ा है. डीसीपी ने बताया कि जिले की पुलिस इलाके में रह रहे विदेशी नागरिकों से पूछताछ कर उनके वेरिफिकेशन में लगी रहती है. इसी कड़ी में कैफन की टीम को इनसे पूछताछ में पता चला कि इन सभी का वीजा एक्सपायर हो चुका था और इंडिया में ओवर स्टे (over stay in india without documents) करने को लेकर इनके पास कोई सपोर्टिव डॉक्युमेंट्स भी नहीं था.



ये सभी अवैध रूप से यहां रहकर चोरी-छिपे गलत गतिविधि में शामिल हो जाते हैं. पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर FRRO के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, जहां से डिपोर्ट करने के लिए इन्हें लामपुर बॉर्डर पर डिपोर्टेशन सेंटर भेज दिया गया है.



