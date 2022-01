नई दिल्लीः द्वारका जिले की सेल अगेंस्ट इल्लीगल फॉरेनर एंड नारकोटिक्स (CAIFAN) की टीम ने ड्रग्स की सप्लाई में लिप्त एक अफ्रीकन नागरिक को गिरफ्तार किया है. जिसकी पहचान इलाक्चू कोलिन्स के रूप में हुई है. यह नाइजीरिया का रहने वाला है. इसके पास से 270 ग्राम हेरोइन (Heroin worth two crores found in Mahon Garden )बरामद की गई है. बाजार में इसकी कीमत करीब दाे करोड़ 70 लाख रुपये आंकी गयी है.



द्वारका के डीसीपी शंकर चौधरी ने इस गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में ड्रग्स सिंडिकेट और इसकी सप्लायरों की पकड़ के लिए CAIFAN की टीम लगातार संदिग्धों पर नजर बनाए रखती है. इसी क्रम में पुलिस को मोहन गार्डन में ड्रग रैकेट चला रहे एक अफ्रीकन के आर एक्सटेंशन ब्लॉक, राहुल चौक के पास आने की सूचना मिली. पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर एसीपी आपरेशन विजय सिंह यादव की देखरेख में एसआई सुभाष चंद के नेतृत्व में कॉन्स्टेबल प्रवीण और अन्य की टीम का गठन कर ट्रैप लगाया. जहां उन्होंने स्कूटी से पहुंचे अफ्रीकन को हिरासत (African citizen arrested with heroin in Mahone Garden) में ले लिया.



पुलिस ने इस मामले में फॉरेनर्स के अधिकारों और प्रक्रिया के अनुसार एसीपी नजफगढ़ के सामने उसकी तलाशी ली. तलाशी में उसके पास से 270 ग्राम हेरोइन बरामद (Heroin worth two crores found in Mahon Garden) की गयी. पूछताछ में उसने बताया कि दिसंबर 2020 में वो मेडिकल वीजा पर भारत आया था. उसके पास भारत में रहने का वैध वीजा भी नहीं है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. हेरोइन के सोर्स का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. वहीं इस मामले में बिना वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स के किराये पर मकान देने के मामले में मकान मालिक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है.