नई दिल्लीः स्पेशल सेल के IFSO ने विदेश से आये गिफ्ट के कस्टम क्लीयरेंस के नाम पर (Cheating in name of customs clearance) लोगों से ठगी को अंजाम देने के मामले में एक अफ्रीकन को गिरफ्तार किया है. जिसकी पहचान Godfrey Appiah उर्फ king Kevin के रूप में हुई है. यह घाना का रहने वाला है. IFSO के डीसीपी केपीएस मल्होत्रा के अनुसार IFSO को दी गई शिकायत में बताया कि विदेशी महिला द्वारा कथित गिफ्ट के कस्टम क्लीयरेंस के नाम पर उनसे 12 लाख 75 हजार रुपये की ठगी की गई है.

उन्होंने बताया कि मई महीने में फेसबुक के माध्यम से वो Salviya Grafton नाम की महिला के संपर्क में आये थे. दोनों के बीच दोस्ती होने के बात चैटिंग होने लगी. धीरे-धीरे महिला ने उसे विश्वास में ले लिया और फिर एक दिन उसने कहा कि उसने उसके लिए एक गिफ्ट इंडिया भेजा है. जिसके बाद उसे अंजान नंबरों से फोन आने लगे. खुद को कस्टम और अन्य एजेंसियों से बता कर कस्टम क्लीयरेंस और अन्य चार्जेज के नाम पर उनसे पैसे ठग (customs clearance cheating ) लिये. शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर स्पेशल सेल (special cell) में मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

इसे भी पढ़ेंः ऐप डाउनलोड करवाकर कार्ड में सेंधमारी करने वाले पांच बदमाश गिरफ्तार, ऐसे फंसाता था लाेगाें काे

जांच में जुटी पुलिस को टेक्निकल एनालिसिस और फाइनेंसियल ट्रायल से आरोपी के खानपुर, देवली में होने का पता चला. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापेमारी कर घाना के रहने वाले आरोपी को दबोच (African arrested for cheating in name of customs clearance) लिया. पूछताछ में उसने खुलासा किया कि, वह 2018 में मेडिकल वीजा पर इंडिया आया था. लेकिन वीजा एक्सपायर होने के बाद भी अपने देश नहीं लौटा और अपना फर्जी वीजा बनवा लिया. उसने बताया कि अपने सहयोगियों से उसने ठगी के इस तरीके को सीखा था. उसके पास से पुलिस ने दाे लैपटॉप, पांच मोबाइल, चार अफ्रीकन सिम कार्ड और पासपोर्ट बरामद किया है. पुलिस ने उसके अन्य साथियों की तलाश कर रही है.