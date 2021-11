नई दिल्लीः 2015 से लेकर अब तक दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Water Board) की कोई भी बैलेंस शीट सीएजी को नहीं (Balance sheet do not give to CAG) दी है, जिसको लेकर सीएजी के द्वारा बार-बार ऑडिट करने के लिए भी कहा जा रहा है. साल 2015 से लेकर वर्तमान समय तक कुल तकरीबन 22 चिट्ठियां सीएजी के द्वारा बैलेंस शीट देने को लेकर दिल्ली सरकार के जल बोर्ड विभाग को लिखी जा चुकी हैं. मंगलवार काे दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता (Delhi BJP President Adesh Gupta) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली सरकार पर ये आरोप लगाये. इस दाैरान उन्हाेंने कहा- 'खाता न बही जाे केजरीवाल कहें वही सही'.

आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार हर साल हजारों करोड़ रुपये दिल्ली जल बोर्ड को लोन या ग्रांट के रूप में देती है, लेकिन कोई हिसाब-किताब दिल्ली सरकार के द्वारा नहीं रखा जा रहा है, जो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार है. बीते सात सालों में लगभग 60 हजार करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड को दिए हैं, लेकिन उसका कोई भी हिसाब-किताब नहीं है. न ही इस बात की जानकारी है कि यह पैसा कहां खर्च हुआ.

उन्हाेंने बताया कि दिल्ली में 2015 से लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार है. आखिर ऐसा क्या कारण है कि 2015 से दिल्ली जल बोर्ड की बैलेंस शीट न तो बनायी (balance sheet of Delhi Jal Board has not been prepared since 2015) गयी और ना ही किसी भी साल के खर्चे का ऑडिट किया गया. आखिर क्यों दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट छुपायी जा रही है. सीएजी के द्वारा बार-बार पत्र लिखने जाने के बावजूद भी अभी तक बैलेंस शीट जमा नहीं कराई गई है. यह सीधे तौर पर दर्शाता है कि दिल्ली सरकार के जल विभाग ने कितने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है. हर साल दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली जल बोर्ड को हजारों करोड़ रुपए लोन या फिर ग्रांट के रूप में दिए जाते हैं, लेकिन एक भी रुपये का हिसाब दिल्ली सरकार के द्वारा नहीं रखा गया है.

आखिर दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली जल बोर्ड को हजारों करोड़ रुपये की राशि ग्रांट या फिर लोन के रूप में जो दी जाती है, जो लोगों के गाढ़े खून-पसीने की कमाई से टैक्स के रूप में आता है. उसका हिसाब क्यों नहीं रखा जाता. पिछले सात सालों में लगभग 60 हजार करोड़ दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड को दिए हैं. लेकिन एक भी रुपये का हिसाब नहीं है. यह रुपया कहां खर्च हुआ किसलिए खर्च हुआ इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है. न तो राजधानी दिल्ली में लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मिल पाया है और न ही यमुना नदी की सफाई हो पाई है.





दिल्ली जल बोर्ड की बैलेंस शीट को लेकर सवाल (Question regarding balance sheet of Delhi Jal Board) उठाए जाने पर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के द्वारा भाजपा के नेताओं ओर अध्यक्ष के तौर आदेश गुप्ता को कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजे गए हैं. जिस पर आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली भाजपा के नेता इस सबसे डरने वाले नहीं हैं. हम कोर्ट में जाकर अपनी बात रखेंगे और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली जल बोर्ड और उसके बाकी विभागों में जो घोटाले किए जा रहे उन सभी घोटालों को उजागर करेंगे.