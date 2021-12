नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) के आदेश के बाद पानी की गलत मीटर रीडिंग पर दिल्ली जल बोर्ड ने एक्शन (Action of Delhi Jal Board on wrong reading of water) लिया है. मीटर रीडिंग में जुड़े जल बोर्ड के 10 कर्मचारियाें काे निलंबित (10 employees of Jal Board suspended) कर दिया गया है. इसके अलावा मीटर रीडिंग करने के लिए आउटसोर्स की गई एजेंसी के 20 कर्मचारी को भी बर्खास्त कर दिया गया है. सभी पर FIR दर्ज करने के (Jal Board ordered an FIR) आदेश भी दिये गए हैं.

दरअसल, पानी की गलत मीटर रीडिंग की शिकायत आने पर दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष सत्येन्द्र जैन को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सख्ती के आदेश दिए थे. गलत मीटर रीडिंग मिलने पर संबंधित आउटसोर्स एजेंसी को 'कारण बताओ नोटिस' जारी कर पूछा गया है कि क्यों न कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए. सत्येंद्र जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश पर दिल्ली जल बोर्ड ने जांच की.



जांच के बाद आदेश में कहा कि हमारे संज्ञान में आया है कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आउटसोर्स की गयी एजेंसी के माध्यम से लगे कुछ मीटर रीडर उपभोक्ताओं काे गलत रीडिंग और बिलिंग करते हुए पाए गए हैं. इसलिए निदेशक (राजस्व) को ये निर्देश दिया जाता है कि वो ऐसी किसी भी अवैध गतिविधियों में शामिल ऐसे मीटर रीडरों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करें. इसके अलावा उन्होंने निदेशक (राजस्व) को ये निर्देश दिया कि वो पकड़े गए सभी अधिकारियों व मीटर रीडरों को बर्खास्त कर उनके खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करायी जाए.

सत्येन्द्र जैन ने कहा कि भ्रष्टाचार को मिटाने और मौजूदा व्यवस्था में मौजूद परेशानियों को दूर करने के लिए केजरीवाल सरकार प्रतिबद्ध है. इसीलिए दिल्ली जल बोर्ड बिलिंग प्रणाली को पूरी तरीके से पारदर्शी बना रही है.

