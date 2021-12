नई दिल्ली: साल 2021 समाप्त (year 2021 ends) होने के पड़ाव पर है. चंद दिनों बाद नए साल आ जाएगा. दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के लिए साल 2021 उतार-चढ़ाव से भरा (How was this year for SDMC) रहा. दक्षिण दिल्ली नगर निगम का पूरा साल नागरिकों तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने में निकल गया. कोरोना की दूसरी लहर के दौरान एक तरफ जहां निगम कर्मचारी जमीन पर उतर कर स्वच्छता अभियान में लगे थे, वहीं दूसरी तरफ निगम के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ अन्य कर्मचारियों ने भी अपनी जिम्मेदारियों को भलीभांति तरीके से निभाया.

इसके बावजूद राजधानी दिल्ली की जनता को कोरोना के साथ-साथ मच्छर जनित बीमारी डेंगू से जूझना (Dengue havoc in SDMC) पड़ा. एक तरफ जहां केंद्र सरकार के साथ-साथ दिल्ली सरकार और निगम के अथक प्रयासों के बाद राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों पर लगाम लगाई जा सकी, वहीं दूसरी तरफ निगम और दिल्ली सरकार की लापरवाही के चलते बरसाती सीजन से पहले शुरू हुई मच्छर जनित बीमारी डेंगू का कहर झेलना पड़ा. साल 2016 के बाद राजधानी दिल्ली में पहली बार डेंगू के चलते एक बार फिर भयावह हालात पैदा हुए. डेंगू के मरीज इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर काटते नजर आए.

उपलब्धियां

दिल्ली की जनता को कोरोना के साथ-साथ डेंगू से भी जंग लड़ना पड़ा. 2016 के बाद यह पहली बार था जब डेंगू (Dengue havoc in SDMC) का विकराल रूप दिखा. इस साल लगभग 9500 से ज्यादा डेंगू के मामले दिल्ली में सामने आए. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में रहने वाले 15 नागरिकों की माैत डेंगू से हुई. इस साल दक्षिण दिल्ली नगर निगम में ना सिर्फ डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आए बल्कि डेंगू से सबसे ज्यादा माैत एसडीएमसी के क्षेत्र में हुई. निगम के द्वारा राजधानी में बड़ी संख्या में सामने आए डेंगू के मामलों का ठीकरा दिल्ली सरकार पर फोड़ा गया जबकि डेंगू जिन वजहाें से पैदा हुए थे उस हालात के जिम्मेदार निगम और दिल्ली सरकार दोनों संयुक्त रूप से थे.

चुनौतियां



देखा जाए तो साल 2021 दक्षिण दिल्ली नगर निगम के लिए कुछ खास नहीं रहा. हालांकि यह साल अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा क्योंकि अगले साल 2022 में होने वाले ( Delhi Municipal Corporation Elections) दिल्ली नगर निगम के प्रमुख चुनावों से पहले यह निगम में शासित बीजेपी की सरकार का आखिरी साल था. ऐसे में इस साल में बीजेपी शासित सरकार के द्वारा जनता को सभी जरूरी और आवश्यक सेवाएं बेहद सरल तरीके से पहुंचाने का ना सिर्फ प्रयास किया गया बल्कि जनता से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की भी शुरुआत की गई.

SDMC के लिए 2021 उतार-चढ़ाव भरा रहा.

पार्किंग, स्वच्छता, स्वास्थ्य,शिक्षा के सभी क्षेत्रों में एसडीएमसी शासित बीजेपी की सरकार के द्वारा पिछले वर्षों के मुकाबले कई गुना अधिक सुधार करते हुए बेहतर तरीके से सुविधाएं जनता तक पहुंचाई (Achievements of South Delhi Municipal Corporation) गई. साल 2021 में एसडीएमसी के द्वारा अपने क्षेत्र की जनता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पार्किंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई. तिलक नगर और कालकाजी में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए अस्पतालों की शुरुआत की. साथ ही साथ निगम के पॉलीक्लिनिक्स और अपने अंतर्गत आने वाली विभिन्न डिस्पेंसरीयों को भी नए तरीके से बेहतर सुविधाओं के साथ शुरू किया गया.

शिक्षा के क्षेत्र में भी एसडीएमसी ने आगे बढ़ चढ़कर काम करते हुए 2021 में स्कूलों में लगभग 93 हजार से ज्यादा बच्चों का एडमिशन हुआ. इस साल निगम ने 12 नए स्कूलों को बनाकर तैयार कर लिया था. इनमें से छह विद्यालयों का उद्घाटन दिसंबर में हो गया, जबकि बाकी बचे छह विद्यालय का उद्घाटन फरवरी में करने का लक्ष्य है. निगम ने लगभग सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लास तैयार कर दिये हैं. बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया गया. निगम ने अपने क्षेत्र के नागरिकों को सभी प्रकार की सुविधाएं ऑनलाइन मुहैया करानी शुरू कर दी है. जिसके मद्देनजर ना सिर्फ निगम की वेबसाइट को पहले के मुकाबले बेहतर किया बल्कि लोगों को निगम द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है. साथ ही साथ निगम ने कई गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर गरीब और जरूरतमंद बच्चों को निशुल्क टेबलेट मुहैया कराया है.











