नई दिल्ली : एकतरफा प्यार में एक युवक ने विवाहित महिला के सामने शादी का प्रस्ताव (married woman proposed for marriage in delhi) रखा. महिला ने जब उसे इनकार किया तो उसने महिला पर चाकू से (woman stabbed in delhi) हमला कर दिया. हत्या के प्रयास की इस वारदात में पुलिस ने आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया (accused of attack on woman arrested) है. वह पहले भी नंद नगरी में हुई हत्या के एक मामले में शामिल रहा है. इस मामले में फिलहाल वह जमानत पर था.





डीसीपी मोनिका भारद्वाज के अनुसार, क्राइम ब्रांच में तैनात एएसआई प्रवीण कुमार को सूचना मिली थी कि हत्या प्रयास के मामले में वांछित युवक सुंदर नगरी में आएगा. प्राथमिक छानबीन के बाद इंस्पेक्टर मंगेश की देखरेख में एसआई विनय की टीम ने सुंदर नगरी इलाके में शाम के समय छापा मारा. आरोपी को मुखबिर की निशानदेही पर पुलिस ने पकड़ लिया. पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को बरगलाने की कोशिश की, लेकिन सख्ती से पूछताछ पर उसने अपनी पहचान शाहरुख उर्फ भोला के रूप में बताई.

लोधी कॉलोनी में 26 दिसंबर को मारा था चाकू.