नई दिल्ली: पंजाब के एक युवक को स्विट्जरलैंड भिजवाने के नाम पर उससे 5.5 लाख रुपये ठग लिए (Fraud in the name of sending to Switzerland) गए. उसके साथ ठगी कर फरार हुए शख्स को 18 साल (Thug caught after 18 years) बाद क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है. आरोपी तिलक नगर इलाके में छिपा हुआ था. पुलिस को पता चला है कि आरोपी ने तीन शादी कर रखी थी और वह कुछ वर्षों के बाद ही अपना ठिकाना बदल लेता था. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी से पंजाब में ठगी के अलावा दिल्ली एयरपोर्ट पर दर्ज ठगी के दो मामले को भी सुलझाने का दावा किया है.



अतिरिक्त आयुक्त शिबेश सिंह के अनुसार सितंबर 2003 में जीत सिंह की मुलाकात पंजाब के फगवाड़ा में करनैल सिंह से हुई थी. करनैल ने उसे बताया कि वह स्विट्जरलैंड जाने के लिए उसका वीजा दिलवा सकता है. वीजा के लिए उसे 5.5 लाख रुपये देने होंगे. यह रकम लेने के बाद करनैल सिंह फरार हो गया था. इस बाबत पंजाब के फगवाड़ा में ही मामला दर्ज किया गया था. बीते 22 फरवरी को क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर अनिल शर्मा की टीम को सूचना मिली कि फरार चल रहा करनैल सिंह तिलक नगर में छिपा हुआ है. वह अपना पता लगातार बदल रहा है ताकि पुलिस उसे ना पकड़ सके. बीते 18 साल में यह छठी जगह है जहां पर वह छिपकर रहता है. इस जानकारी पर पुलिस टीम ने छापा मारकर उसे पकड़ लिया.



पूछताछ के दौरान करनैल सिंह ने पुलिस को बताया कि वह बीते 20 सालों से वीजा रैकेट में काम कर रहा है. उसने तीन महिलाओं से शादी की है. इनमें से उसकी पहली पत्नी फगवाड़ा में रहती है जबकि दो पत्नी दिल्ली में रहती हैं. आईजीआई एयरपोर्ट पर एक ट्रेवल एजेंट के साथ वह काम कर चुका है. इस दौरान उसने देखा कि बड़ी संख्या में लोग विदेश जाने के लिए वीजा की चाहत रखते हैं. इसलिए वह वीजा (visa racket) दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने लगा. उसके खिलाफ दो मामले दिल्ली एयरपोर्ट पर जबकि एक मामला पंजाब में दर्ज है.

