नई दिल्ली : त्रिलोकपुरी में हुई हत्या के मामले में फरार आरोपी को (Murder accused arrested in delhi) क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान प्रिंस उर्फ साहिल के रूप में की गई है. उसके तीन साथियों को मयूर विहार पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. उसकी गिरफ्तारी की जानकारी मयूर विहार पुलिस को दे दी गई है.





डीसीपी मोनिका भारद्वाज के अनुसार, 16 दिसंबर को त्रिलोकपुरी निवासी मुर्गन का झगड़ा विरोधी काले खां के साथ (fighting between two groups in delhi) हुआ था. इस झगड़े में काले खां के परिवार ने मुर्गन पर हमला किया था. उस समय वह मौके से भाग गया था. बाद में वह अपने साथियों अरुमुगम, अजय और साहिल के साथ चाकू और हथियार लेकर लौटा. उन्होंने काले खां पर उसके घर के बाहर हमला किया. इस घटना में काले खां एवं उसके परिवार के सदस्य चाकू लगने से घायल हुए थे. काले खां को उपचार के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया. इसे लेकर हत्या एवं हत्या प्रयास के तहत मामला दर्ज किया गया था.

आरोपी पर गाजियाबाद में 9 मामले दर्ज हैं, जिनमें चोरी, गैंगस्टर एक्ट, लूट, डकैती आदि के मामले शामिल हैं.

छानबीन के दौरान मुर्गन, अरुमुगम और अजय को लोकल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन प्रिंस उर्फ साहिल इस मामले में फरार चल रहा था. बीते 21 दिसंबर को क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि वह मयूर विहार स्थित स्टार सिटी मॉल के पास आएगा. इस जानकारी पर एसीपी उमेश भरतवाल की देखरेख में इंस्पेक्टर विवेकानंद झा और एसआई लोकेंद्र सिंह की टीम ने छापा मारकर उसे पकड़ लिया.



गिरफ्तार किया गया प्रिंस त्रिलोकपुरी का रहने वाला है. वह पांचवीं कक्षा तक पढ़ा है. वह पहले अरुण गैंग (accused associated with arun gang) में शामिल होकर लूटपाट की वारदातों को अंजाम देता था. उसके खिलाफ गाजियाबाद में 9 मामले दर्ज हैं, जिनमें चोरी, गैंगस्टर एक्ट, लूट, डकैती आदि के मामले शामिल हैं.

