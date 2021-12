नई दिल्लीः आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, विधायक और विधानसभा में चीफ व्हिप दिलीप पांडेय (Aam Aadmi Party MLA Dilip Pandey) ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेसवार्ता कर भाजपा (Dilip Pandey made allegations against BJP) शासित MCD पर गंभीर आराेप लगाये. उन्होंने कहा कि नॉर्थ एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी ने संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में कुल 132 प्लॉट्स को औने-पौने दामों पर (Preparation to sell 132 plots in Transport Nagar) बेचने की तैयारी कर रखी है. औने-पौने दाम का मतलब सर्कल रेट पर बेचने जा रही है. आप सभी जानते हैं कि पूरी दिल्ली में आपको सर्कल रेट पर जमीन नहीं मिलने वाली है.



क्यों एमसीडी 132 प्लॉट्स को सस्ते दामों पर बेचने जा रही है, इसपर उन्हाेंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगने लगा है कि आगामी चुनाव में उनका सूपड़ा साफ होने वाला है. अब जबकि उनका जाना तय है ताे लूट-खसोट और भ्रष्टाचार के जरिए जो कुछ भी शेष रह गया हो उसे भी लूटकर अपनी जेब गर्म करने की तैयारी चल रही है.

आप विधायक ने कहा नॉवल्टी सिनेमा की जमीन जिसकी मार्केट वेल्यू 150 करोड़ थी, उसे सिर्फ 36 करोड़ में बेच दिया. गाजी मैदान, शीला मार्केट की जगह और ऐसी तमाम जगह हैं जिन्हें बेचने की तैयारी है.

ये लोग सबकुछ बेच रहे हैं. इमारतें बेच रहे हैं, प्लॉट्स बेच रहे हैं. या तो यह होता कि यह सब बेचकर निगम के आधीन काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह दे रहे हैं, वह भी नहीं हो रहा है. आज की तारीख में निगम के अध्यापक हड़ताल प्रदर्शन कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, निगम के हॉर्टिकल्चर में काम करने वाले कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी को तीन महीने से तो किसी को पांच महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है.

दिलीप पांडेय ने कहा कि निगम में आने के बाद आम आदमी पार्टी हर एक लेन-देन की जांच कराएगी. क्योंकि यह वित्तीय लेन-देन नहीं हैं बल्कि यह वित्तीय घोटाले हैं. जो भी व्यक्ति इन घोटालों में शामिल होगा, इसकी जांच की जाएगी और फिर सभी दोषियों को उनकी सही जगह पर पहुंचाया जाएगा. उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा. संपत्तियों को बेचने की भाजपा की आतुरता तो देखिए, बाकायदा बिल्बोर्ड्स, होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर लगाकार ज़मीनों को जल्दी से जल्दी बेचकर भागने की तैयारी चल रही है.

ये लोगों की आंखों में धूल झोंककर पैसे कमाने की तैयारी में हैं. प्रेसवार्ता में मौजूद नॉर्थ एमसीडी के एलओपी विकास गोयल (Vikas Goyal agrees with Dilip Pandey's point) ने दिलीप पांडेय की बात से सहमति जताई और कहा कि भाजपा ने स्कूल और अस्पताल की जमीने तक नहीं छोड़ा. सबकुछ भू माफिया को बेचकर सिर्फ कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार करने में व्यस्त हैं.