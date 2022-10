नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक एवं एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक (AAP MLA and MCD in charge Durgesh Pathak) ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भाजपा सांसद गौतम गंभीर पर गंभीर (Former Cricketer and BJP MP Gautam Gambhir) आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने एमसीडी की जमीन पर कब्जा कर लिया है. यह हम नहीं बल्कि खुद भाजपा विधायक अनिल वाजपेयी कह रहे हैं. उन्होंने कहा कि अनिल वाजपेयी ने एलजी को पत्र लिखा कि गौतम गंभीर ने निजी उपयोग के लिए एमसीडी की ढ़लाव की जमीन पर कब्जा किया. उन्होंने पत्र में इसकी जांच की भी मांग की थी.

एमसीडी की जमीनें केवल सार्वजिक चीजों के लिए उपयोग होती हैं, उन्हें किसी को निजी उपयोग के लिए देना आपराधिक कृत्य है. दुर्गेश पाठक ने एलजी विनय कुमार सक्सेना से समयबद्ध जांच की मांग की है. सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। नहीं तो भाजपा वाले इसी प्रकार सरकारी जमीनों पर कब्जा करते रहेंगे.

पाठक ने भाजपा विधायक का पत्र दिखायाः भाजपा विधायक अनिल वाजपेयी का पत्र पेश करते हुए दुर्गेश पाठक ने कहा कि वाजपेयी ने अपने पत्र में लिखा है कि एमसीडी की ढ़लाव की जमीन, जहां पर कई बार सफाई कर्मचारी आराम करते थे. कई बार वहां कूड़ा फेंका जाता था, उसे गौतम गंभीर और उनके एनजीओ को दे दिया गया. इसके बाद अब वहां सभी सार्वजनिक गतिविधियों को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को बहुत समस्या हो रही है. उस जमीन को निजी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. गौतम गंभीर एमसीडी की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ऐसा खुद अनिल वाजपेयी इस पत्र के माध्यम से कहते हैं, जो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए.

एमसीडी को निजी फर्म बना दिया हैः आप विधायक ने कहा कि इन सभी गतिविधियों को देखकर लगता है कि भाजपा के कुछ लोगों ने एमसीडी को पूरी तरह से निजी फर्म बना दिया है. जब मन करता है वह एमसीडी की जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं. ऐसा ही एक मामला आया था, जहां अशोक विहार में भाजपा की पार्षद

ने अपने ही पति को एमसीडी की जमीन दे दी थी. हम जब भी ऐसे मामले का खुलासा करते हैं तो भाजपा वाले कहते हैं कि आम आदमी पार्टी वाले कुछ भी बोलते रहते हैं. यहां तो खुद भाजपा के ही विधायक ने पत्र लिखकर सच्चाई बताई है.

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी यह मांग करती है कि इस पूरे मामले की समयबद्ध जांच होनी चाहिए. मैं एलजी से मांग करता हूं कि वह इसकी जांच कराएं और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए. अन्यथा भाजपा वाले इसी प्रकार से सरकारी जमीनों पर निजी उपयोग के लिए कब्जा करते रहेंगे.