नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (AAP) के official twitter handle से दिल्ली के सरकारी स्कूल (govt. schools in delhi) में कार्यरत guest teachers को लेकर एक tweet किया गया है. इस ट्वीट में कहा गया है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने गेस्ट टीचरों को permanent teachers के बराबर सैलरी दी है और परमानेंट शिक्षकों को दी जाने वाली सारी सुविधाएं मिल रही है. वर्ष 2017 में परमानेंट करने का बिल एलजी के पास रखा हुआ है. वहीं इस पर ऑल इंडिया गेस्ट टीचर एसोसिएशन (All India guest teachers association) के अध्यक्ष अरुण डेढ़ा ने कहा कि गेस्ट टीचर दैनिक भत्ता पर कार्य कर रहे हैं. उन्हें परमानेंट शिक्षकों के बराबर कोई लाभ नहीं मिल रहा है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में LG के पास जब बिल गया तो उसका अभी तक कोई स्टेटस क्यों नहीं बताया गया है.



अरुण डेढ़ा ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के ऑफिशल टि्वटर हैंडल से एक ट्वीट में तीन पॉइंट लिखे गए हैं. जिसमें लिखा है कि परमानेंट टीचर के बराबर गेस्ट टीचरों को सैलरी मिल रही है, परमानेंट टीचरों की सारी सुविधाएं मिल रही है, वर्ष 2017 में परमानेंट करने का बिल जो एलजी ने रोक कर रखा है.

ये भी पढे़ं: गेस्ट टीचर्स की सैलरी का मामला: मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से शिक्षा निदेशक को लिखा गया पत्र

वहीं इन तीनों बिंदुओं (three main points in tweet) पर उन्होंने कहा कि परमानेंट टीचरों के बराबर गेस्ट टीचरों को सैलरी नहीं मिलती बल्कि उन्हें दैनिक भत्ता मिलता है. यानी जितने दिन काम करेंगे उतने दिन का पैसा दिया जाता है. जिसमें प्राइमरी टीचर(primary teachers in delhi) को 1364 रुपए, TGT को 1405 और PGT को 1445 रुपए प्रतिदिन के मुताबिक मिलता है. शनिवार, रविवार और किसी भी सार्वजनिक अवकाश का कोई पैसा नहीं मिलता है.

उन्होंने कहा कि गेस्ट टीचरों को मेडिकल, टीए, डीए या कोई अन्य सुविधा भी नहीं मिलती है. साथ ही वह कहते है कि वर्ष 2017 में एलजी को परमानेंट करने की फाइल भेजी थी फिर भी आज तक उसका कोई स्टेटस नहीं बताया गया है. उन्होंने सरकार से पूछा कि चार साल के अंदर उन्होंने क्या-क्या किया है. क्या सरकार ने जिस तरह से मोहल्ला क्लीनिक(mohalla clinics in delhi) को लेकर धरना दिया था, क्या उन्होंने कभी 22000 guest teachers के हित में भी उसी तरह से धरने का या कुछ सोचा है.



गेस्ट टीचर ने कहा- केजरीवाल सरकार सफेद झूठ बोल रही है

रविवार को ऑल इंडिया गेस्ट टीचर एसोसिएशन के नेतृत्व में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचरों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(CM Arvind kejriwal) के आवास पर विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन( guest teachers strike in delhi) किया था. वहीं गेस्ट टीचरों के इस प्रदर्शन में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष (Punjab congress chief) नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल थे. इस दौरान उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था और कहा था कि उन्होंने अपने घर को तो दुरुस्त नहीं किया और दूसरे प्रदेश में आकर शिक्षा क्रांति की बात कर रहे हैं.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप