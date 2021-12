नई दिल्ली : आप प्रवक्ता राघव चड्ढा ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब चुनाव से पहले बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए (aap accused bjp in delhi) हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेताओं को चुनावों से पहले खरीदने की कोशिश कर रहे हैं (Raghav chaddha says bjp trying to buy aap leaders). आज पंजाब में बीजेपी के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई नेता नहीं है. आप के सभी सदस्यों और नेताओं को बीजेपी के नेताओं का फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करने के निर्देश दे दिए गए हैं. खुद गृहमंत्री अमित शाह के कार्यालय से आप नेताओं को फोन आ रहे हैं. मनचाहे पद के साथ मनचाही रकम देने का वादा किया जा रहा है.

राघव चड्ढा ने कहा कि भाजपा आम आदमी पार्टी के नेताओं को खरीदना बंद करे (Stop buying aap leaders in punjab). यदि ऐसा नहीं किया गया तो जरूर भाजपा के सभी नेताओं की फोन कॉल रिकॉर्डिंग सबके सामने रखी जाएगी. अगले साल होने वाले पंजाब इलेक्शन से पहले सियासी पारा पूरी तरीके से गरमा चुका है, जिसकी तपिश राजधानी दिल्ली के सियासी गलियारों तक दिखाई देने लगी है. आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा के ऊपर न सिर्फ कई गंभीर आरोप लगाए बल्कि यह भी कहा कि पंजाब के अंदर भाजपा के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई चारा नहीं बचा है. ऐसे में बीजेपी पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेताओं को खरीदने की हरसंभव कोशिश कर रही है. इसके लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं-कार्यकर्ताओं को मनचाही रकम और पद देने का ऑफर भी दिया जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग बिकाऊ नहीं हैं. राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि खुद गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर से आप के नेताओं को फोन कॉल आ रहे हैं. यदि जल्द ही यह सब बंद नहीं हुआ तो सभी फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने रखेगी.

पंजाब में अपनी सियासी जमीन खो चुकी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को लेकर ‘आप’ विधायक एवं पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए भाजपा के पास लोग नहीं हैं. राघव चड्ढा ने कहा कि भाजपा के पास चुनाव लड़ने के लिए लोग नहीं हैं, तो आम आदमी पार्टी में आना चाह रहे कांग्रेस के 25 विधायकों को ले लें और हमारी पार्टी को तोड़ना बंद करें. भाजपा के पास चाहे जितना पैसा हो, लेकिन वो हमारे एक वालेंटियर तक को नहीं खरीद सकती, सांसदों और विधायकों को खरीदना तो दूर की बात है. आप ने पंजाब के अपने नेताओं को हिदायत दे दी है कि अपना फोन रिकॉर्डिंग पर डाल दें. अगली बार भाजपा वाले फोन कर खरीद-फरोख्त की बात करें, तो उनकी सारी बातचीत रिकॉर्ड कर लें, जिसे पार्टी सार्वजनिक कर देगी.

भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेता पंजाब में आम आदमी पार्टी के सांसदों, विधायकों और नेताओं को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं. भाजपा वह पार्टी है, जो देश और समाज को बांटने का काम करती है. भाजपा वह पार्टी है, जिसे आज पंजाब के पिंडों, गांवों में प्रवेश नहीं मिलता है. आज पंजाब में अपना सियासी अस्तित्व और जमीन ढूंढने की कोशिश कर रही भाजपा अब आम आदमी पार्टी के लोगों को प्रलोभन देना शुरू कर चुकी है. भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेता दिल्ली में बैठकर पंजाब में आम आदमी पार्टी के सांसद, विधायकों और प्रवक्ता तक को फोन कर भाजपा में शामिल होने का अनुरोध कर रहे हैं. भाजपा के यह वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि आपको जो रकम और ओहदा चाहिए, हम देंगे, लेकिन आप आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा को ज्वाइन कर लीजिए.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप के प्रवक्ता और विधायक राघव चड्ढा ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि आप ने पंजाब में अपने सांसद, विधायक समेत सारे नेताओं को यह कह दिया है कि आप अपना फोन रिकॉर्डिंग पर डाल दो. अगर भाजपा का कोई भी वरिष्ठ नेता या अमित शाह खुद फोन करें और आपको ऑफर दें तो आप उनकी पूरी बात रिकॉर्ड कर लें.

भाजपा अब देश में हर जगह पिछड़ती जा रही है. पंजाब में भाजपा की यह हालत है कि उसके नेताओं को लोग गांवों में भी घुसने नहीं दे रहे हैं. ऐसी पार्टी आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है. मैं भाजपा को कहना चाहता हूं कि तुम्हारे पास चाहे जितनी मर्जी रकम हो, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, दिल्ली पुलिस और न जाने क्या-क्या एजेंसियां हों, फिर भी तुम आम आदमी पार्टी के लोगों को नहीं खरीद सकते. आम आदमी पार्टी के लोग न डरने वाले हैं और न बिकने वाले हैं. भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेतृत्व से कहना चाहता हूं कि अगर दूसरी पार्टियों से लोग लेने ही हैं, तो कांग्रेस के 25 विधायकों की लिस्ट हम जारी कर देते हैं, जो रोजाना हमें फोन करते हैं कि हम कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं, हमें आम आदमी पार्टी में ले लो और टिकट दिला दो. कांग्रेस का तो कोई भविष्य पंजाब में बचा नहीं है. हम वो लिस्ट भाजपा को दे देते हैं, कांग्रेस का सारा कूड़ा आप ले लो. उन्हें टिकट देकर चुनाव लड़ा लो, क्योंकि आपके पास तो पंजाब में लोग ही नहीं हैं, लेकिन हमारी पार्टी को तोड़ना बंद करिए. अगर यह लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आए, तो अब पंजाब के हमारे नेता, इनकी सारी बातचीत रिकॉर्ड करेंगे (punjab aap leaders record bjp call), जो ये ऑफर दे रहे हैं, बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं कि आप रकम बताओ, आपको वो दिया जाएगा. ये सारी बातचीत आम आदमी पार्टी सार्वजनिक कर देगी. जनता के बीच रख देंगे, ताकि भाजपा का असली चेहरा जनता के सामने आ जाए.