नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के निगमायुक्त विकास आनंद ने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम (East Delhi Municipal Corporation )ने पिछले साल के सर्वेक्षण की तुलना तीनों मानकों में अच्छा प्रदर्शन किया है. यह सुधार का संकेत है. उन्होंने बताया कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पूर्वी निगम (Edmc )की रैंकिंग 40 हो गई है(40th rank in cleanliness survey of EDMC). पिछले वर्ष यह 48 थी. वहीं एक लाख से अधिक की आबादी वाले लगभग 420 प्रतिभागियों में से पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने पिछले वर्ष के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करते हुए 142 रैंक हासिल की. पिछले साल यह 323 थी.



निगमायुक्त (municipal commissioner) ने बताया कि गंभीर वित्तीय संकट के बावजूद, पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा ई-गवर्नेंस और ठोस कचरा प्रबंधन में विभिन्न कार्य कर रहे हैं. घर-घर जाकर कचरा संग्रहण तथा कचरे के पृथक्करण आदि के प्रयास किए जा रहे हैं. स्रोत पर कचरे के पृथकीकरण, खाद जैव-मिथेनाइजेशन, ढलाव घरों के स्थान पर स्थिर, मोबाइल कॉम्पेक्टर ट्रांसफर स्टेशनों की स्थापना, निर्माण और विध्वंस कचरे का संग्रह और निपटान, गाजीपुर लैंडफिल में कचरे का प्रसंस्करण आदि संबंधित सकारात्मक कार्य किए हैं.

इसे भी पढ़ेंः EDMC ने कंस्ट्रक्शन मैटेरियल ले जा रहे सात वाहनों को किया जब्त



विकास आनंद ने कहा कि आगामी सर्वेक्षण 2022 के लिए पूर्वी निगम सेवाओं में और सुधार के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है. निगम द्वारा पीपीपी मोड पर नए शौचालयों का निर्माण(Construction of new toilets on PPP mode), पीपीपी मोड पार्किंग और मल्टी लेवल पार्किंग का विकास, अधिक संख्या में विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना, 1800 टीपीडी क्षमता के एकीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना जैसी नई पहल की योजना बना रहा है.