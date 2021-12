नई दिल्ली : साल 2021 के खत्म होने में थोड़े ही दिन बचे हैं. यह पूरा साल कई उतार-चढ़ाव से भरा रहा. एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर के बाद पैदा हुए भयावह हालातों के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ लोग आर्थिक बदहाली के दौर से जूझते नजर आए. राजधानी दिल्ली की सबसे बड़ी सिविक एजेंसी नॉर्थ एमसीडी (Civic Agency North MCD) के लिए 2021 का साल सरल शब्दों में कहा जाए तो पूरी तरीके से निराशाजनक रहा. पिछले कई सालों से आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रही निगम इस साल भी अपनी वित्तीय बदहाली की परेशानी का ना तो समाधान निकाल पाए और ना ही अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन जारी करने के प्रयास में सफल हो पाई.

पिछले दो सालों से लगातार बीजेपी की सरकार निगम को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इस साल भी निगम को सफलता नहीं मिली. 2021 में बीजेपी सरकार ने 32 विभिन्न योजनाओं पर काम करने की शुरुआत की. जिन पर अमलीजामा पहनाए जाने के बाद निगम को राजस्व की प्राप्ति (receipt of revenue to the corporation) होती, लेकिन महज सात ही परियोजनाओं को निगम शुरू कर पाया. पांच परियोजनाओं से निगम को राजस्व की प्राप्ति हुई, जो यह दर्शाता है कि निगम द्वारा बनाई गई. योजनाओं को जमीनी स्तर पर लाने में किस तरह से फेल हुई है. वहीं, 2021 के साल में राजधानी दिल्ली के अंदर डेंगू के मामले बड़ी संख्या में सामने आए और 17 लोगों की दुखद मृत्यु भी हो गई. इसकी वजह से निगमों में शासित बीजेपी सरकार की बड़े स्तर पर किरकिरी हुई. 2016 के बाद इस साल 2021 में डेंगू के मामले इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली के अंदर सामने आए और कोरोना के बाद डेंगू की वजह से दिल्ली में भयावह माहौल दिखा.