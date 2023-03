सैन फ्रांसिस्को: अमेरिका में कंपनियों ने जनवरी में 1,02,943 की तुलना में फरवरी में 77,770 नौकरियों में कटौती की (Companies in US cut 77,770 jobs in February) है, जबकि प्रौद्योगिकी कंपनियां लगातार छंटनी की दौड़ में सबसे आगे हैं. प्रौद्योगिकी कंपनियों में पिछले महीने 21,387 नौकरियों की कटौती की गई, जो कुल कटौती का 28 प्रतिशत है. एक नई रिपोर्ट से यह पता चला है. एग्जीक्यूटिव आउटप्लेसमेंट फर्म चैलेंजर, ग्रे एंड क्रिसमस के मुताबिक, टेक इंडस्ट्री ने कुल 63,216 कटौती की है. जो पिछले साल इसी अवधि में घोषित 187 कटौती से 33,705 प्रतिशत अधिक है. इस क्षेत्र ने 2023 में सभी नौकरियों में 35 प्रतिशत कटौती की घोषणा की है.



चैलेंजर, ग्रे एंड क्रिसमस, इंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एंड्रयू चैलेंजर ने कहा- निश्चित रूप से, एंप्लॉयर (नियोक्ता) फेड से दर वृद्धि योजनाओं पर ध्यान दे रहे हैं. कई महीनों से मंदी की योजना बना रहे हैं, कहीं और लागत में कटौती कर रहे हैं. अगर चीजें शांत रहती हैं, तो छंटनी आमतौर पर कंपनी की लागत में कटौती की रणनीतियों का आखिरी हिस्सा होती है. उन्होंने कहा, अभी, प्रौद्योगिकी में भारी मात्रा में कटौती हो रही है. खुदरा और वित्तीय भी अभी कटौती कर रहे हैं, क्योंकि उपभोक्ता खर्च आर्थिक स्थितियों से मेल खाता है. इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद क्षेत्र, जिसमें अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद निर्माता शामिल हैं. फरवरी में 9,749 के साथ दूसरी सबसे बड़ी कटौती की घोषणा की, इस साल कुल 16,482 कटौती.



खुदरा विक्रेताओं ने 2023 में अब तक 17,456 कटौती की घोषणा की है. जो 2022 में इसी अवधि के दौरान सेक्टर में घोषित 761 नौकरी कटौती से 2,194 प्रतिशत अधिक है. वित्तीय फर्मों ने पिछले साल जनवरी और फरवरी में घोषित 1,148 कटौती की तुलना में 17,235 कटौती कर 1,401 प्रतिशत अधिक कटौती की है. रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वर्ष के पहले दो महीनों में, फिनटेक ने 4,675 कटौती की घोषणा की है. जो 2022 में उद्योग में 10,476 कटौती का 45 प्रतिशत है.अब तक 2023 में, मीडिया उद्योग ने 9,738 नौकरियों में कटौती करने की योजना की घोषणा की है, जो पिछले साल इस क्षेत्र में घोषित 3,774 कटौती से 158 प्रतिशत अधिक है. US cut over 21000 tech jobs in February report

(आईएएनएस)

