मुंबई : एशियाई शेयर बाजारों में तेजी और आईटी शेयरों में ताजा लिवाली के बीच बुधवार को शुरुआती कारोबार में प्रमुख शेयर सूचकांकों में बढ़त दर्ज की गई. इस दौरान BSE Sensex 278.77 अंक बढ़कर 59,240.89 पर पहुंच गया. NSE Nifty 83.4 अंक चढ़कर 17,387.35 पर था. सेंसेक्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एक्सिस बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, मारुति सुजुकी, लार्सन एंड टुब्रो, बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा, एसबीआई, टाटा मोटर्स और बजाज फाइनेंस ( Mahindra & Mahindra, Tata Steel, HCL Technologies, Axis Bank, Tata Consultancy Services, Maruti Suzuki, Larsen & Toubro, Bajaj Finserv, Tech Mahindra, SBI, Tata Motors and Bajaj Finance are todays gainers ) बढ़ने वाले प्रमुख शेयरों में शामिल थे.

दूसरी ओर पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक, नेस्ले और हिंदुस्तान यूनिलीवर ( Power Grid, HDFC Bank, Nestle and Hindustan Unilever ) में गिरावट हुई. अन्य एशियाई बाजारों में जापान, चीन और हांगकांग के बाजार हरे निशान में कारोबार कर रहे थे. अमेरिकी बाजार मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुए. शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ( FPI ) ने मंगलवार को शुद्ध रूप से 4,559.21 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. इसबीच अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड ( Brent crude Oil ) 1.75 प्रतिशत चढ़कर 83.89 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर पहुंच गया.

शुरुआती कारोबार में रुपये में में मजबूती

घरेलू शेयर बाजार में सकारात्मक रुख के बीच बुधवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 22 पैसे की तेजी के साथ 82.36 पर खुला. कारोबारियों ने कहा कि विदेशी कोषों की लगातार निकासी ने रुपये की बढ़त को सीमित कर दिया. अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में, रुपया डॉलर के मुकाबले 82.48 पर खुला और अपने पिछले बंद भाव से 22 पैसे की बढ़त दर्ज करते हुए 82.36 पर पहुंच गया. मंगलवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 82.58 पर बंद हुआ था. इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति का आकलन करने वाला डॉलर इंडेक्स 0.02 फीसदी गिरकर 104.84 पर आ गया.

(This is an agency copy and not edited by Etv Bharat )( भाषा )

ये भी पढ़ें: Share Market Update : सेंसेक्स 379 अंक चढ़ा, निफ्टी में भी तेजी