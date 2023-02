मुंबई : अमेरिकी बाजार में सकारात्मक रूख और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में लिवाली के बीच शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में प्रमुख शेयर सूचकांकों सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त रही. इस दौरान BSE Sensex मजबूत शुरुआत करते हुए 297.25 अंक चढ़कर 59,903.05 अंक पर पहुंच गया, जबकि NSE Nifty 88.5 अंक बढ़कर 17,599.75 अंक पर था. जबकि रुपया शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पांच पैसे टूटकर 82.69 के स्तर पर आया.

सेंसेक्स में बजाज फिनसर्व, कोटक महिंद्रा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इंफोसिस, इंडसइंड बैंक, एशियन पेंट्स, भारती एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज और अल्ट्राटेक सीमेंट ( Bajaj Finserv, Kotak Mahindra Bank, State Bank of India, Infosys, IndusInd Bank, Asian Paints, Bharti Airtel, Reliance Industries and UltraTech Cement ) बढ़ने वाले प्रमुख शेयर थे. दूसरी ओर महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, मारुति और आईटीसी ( Mahindra & Mahindra, Tata Steel, Tata Motors, Maruti and ITC ) में गिरावट हुई.

एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया, चीन और हांगकांग नुकसान में थे जबकि जापान लाभ में कारोबार कर रहा था. अमेरिकी बाजार भी बृहस्पतिवार को लाभ के साथ बंद हुए थे. पिछले कारोबारी सत्र में, बृहस्पतिवार को बीएसई सेंसेक्स 139.18 अंक या 0.23 प्रतिशत टूटकर 59,605.80 पर बंद हुआ था. वहीं, एनएसई निफ्टी 43.05 अंक या 0.25 प्रतिशत गिरकर 17,511.25 पर बंद हुआ था. अंतरराष्ट्रीय तेल मानक Brent crude oil ( ब्रेंट क्रूड ) 0.77 फीसदी की बढ़त के साथ 82.84 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर था. शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ( Foreign portfolio investors - FPI ) ने बृहस्पतिवार को शुद्ध रूप से 1,417.24 करोड़ रुपये के शेयर बेचे.

