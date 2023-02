मुंबई : अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ( US central bank Federal Reserve ) के मुद्रास्फीति को काबू में करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका से बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट आई. विदेशी पूंजी की निकासी और अमेरिकी बाजार में मिलेजुले रूख से भी निवेशकों का धारणा प्रभावित हुई. इस दौरान BSE Sensex 92.7 अंक गिरकर 59,652.28 अंक पर आ गया. NSE Nifty 34.5 अंक टूटकर 17,519.80 पर था. इसके बाद दोनों ही सूचकांकों में और गिरावट आई और सेंसेक्स 279.27 अंक गिरकर 59,465.71 अंक पर आ गया जबकि निफ्टी 60.80 अंक टूटकर 17,493.50 अंक पर था.

सेंसेक्स में एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, टाइटन, एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस, एचडीएफसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और कोटक महिंद्रा ( Asian Paints, Bajaj Finserv, IndusInd Bank, Bajaj Finance, Titan, HDFC Bank, Infosys, HDFC, Reliance Industries and Kotak Mahindra ) बैंक गिरने वाले प्रमुख शेयर थे. दूसरी ओर, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट और सन फार्मा ( HCL Technologies, Tata Consultancy Services, Tech Mahindra, Tata Steel, UltraTech Cement and Sun Pharma ) में तेजी रही.

अन्य एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया, हांगकांग और चीन लाभ के साथ कारोबार कर रहे थे. अमेरिकी बाजार बुधवार को मिलजुले रूख के साथ बंद हुए थे. इससे पहले बुधवार को तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 927.74 अंक यानी 1.53 प्रतिशत की गिरावट के साथ 59,744.98 अंक पर बंद हुआ था. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 272.40 अंक यानी 1.53 प्रतिशत की गिरावट के साथ चार महीने के निचले स्तर 17,554.30 अंक पर बंद हुआ था. अंतरराष्ट्रीय तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ( Brent crude Oil ) 0.45 प्रतिशत चढ़कर 80.96 dollar per barrel के भाव पर आ गया.

शुरुआती कारोबार में रुपया 11 पैसे चढ़ा

अमेरिकी डॉलर में कमजोरी के बीच बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 11 पैसे की तेजी के साथ 82.77 पर पहुंच गया. अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 82.78 पर खुला, और फिर बढ़त दर्ज करते हुए अपने पिछले बंद भाव से 11 पैसे की वृद्धि के साथ 82.77 पर पहुंच गया. रुपया बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 82.88 पर बंद हुआ था. इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला dollar index ( डॉलर सूचकांक ) 0.23 फीसदी गिरकर 104.34 पर आ गया. शेयर बाजार के अस्थाई आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों FII (एफआईआई) ने बुधवार को शुद्ध रूप से 579.82 करोड़ रुपये के शेयर बेचे.

