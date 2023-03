हैदराबाद : इलेक्ट्रॉनिक्स प्रमुख Foxconn के अध्यक्ष और सीईओ यंग लियू के साथ तेलंगाना आईटी और उद्योग मंत्री के.टी. रामा राव (KTR) ने गुरुवार को यहां भारत के सबसे बड़े हार्डवेयर प्रोटोटाइपिंग सेंटर टी-वर्क्‍स का उद्घाटन किया. अत्याधुनिक सुविधा से उत्पाद नवाचार में अग्रणी बनने की दिशा में भारत की यात्रा को गति मिलने की उम्मीद है. 78000 वर्ग फुट की इमारत का अनावरण अनोखे तरीके से किया गया, जिसे 'काबुकी' ड्रॉप कहा जाता है.

उद्घाटन कार्यक्रम में 1000 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिनमें प्रमुख कंपनियों के सीईओ और संस्थापक, उद्यमी और दुनिया भर के कलाकार और शौकीन शामिल थे. टी-वर्क्‍स में विभिन्न मशीनरी का उपयोग करके बनाए गए अत्याधुनिक उपकरण, उपकरण, प्रोटोटाइप और उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले उपस्थित लोगों के लिए सुविधा का एक निर्देशित दौरा आयोजित किया गया था. लेजर शो और मदरजेन के लाइव प्रदर्शन ने उद्घाटन कार्यक्रम के रोमांच को और बढ़ा दिया.

हार्डवेयर प्रोटोटाइपिंग सेंटर टी-वर्क्‍स का उद्घाटन

इस अवसर पर Telangana IT and Industries Minister K T Rama Rao ने कहा कि टी-वर्क्‍स ने अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग करके ग्रामीण नवप्रवर्तकों के सहयोग से वेंटिलेटर, इलेक्ट्रिक वाहन और कृषि उत्पादों सहित महत्वपूर्ण उत्पाद विकसित किए हैं. K T Rama Rao ने कहा, "यह उस तरह के उत्पाद नवाचार और डिजाइन सोच का एक वसीयतनामा है, जो इस विश्वस्तरीय सुविधा में होने वाला है."

Telangana IT and Industries Minister KTR ने फॉक्सकॉन के मुख्यालय, भारत और ताइवान जैसे देशों के बीच सहयोग के अटूट रिश्ते के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, "मेरे लिए आईटी न केवल सूचना प्रौद्योगिकी के लिए खड़ा है, बल्कि यह भारत और ताइवान का प्रतिनिधित्व करता है. भारत की सॉफ्टवेयर कौशल और ताइवान की हार्डवेयर विशेषज्ञता के साथ हम एक औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व कर सकते हैं और युवाओं को विश्वस्तरीय उत्पादों के साथ बाहर आने में सक्षम बना सकते हैं."

7 वर्षो में तेलंगाना का विकास हुआ

यंग लियू ने कहा कि एक अवधारणा के रूप में टी-वर्क्‍स अविश्वसनीय है. उन्होंने कहा, "लोग इस तरह की सुविधा के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं. जिस गति से इस विश्वस्तरीय सुविधा का निर्माण किया गया है, उससे मैं प्रभावित हूं. पिछले सात वर्षो में तेलंगाना में जिस तरह का विकास हुआ है, उससे मैं चकित हूं." आगे सहयोग के सार पर जोर देते हुए फॉक्सकॉन के अध्यक्ष ने एक एसएमटी (सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी) लाइन दान करके टी-वर्क्‍स के साथ साझेदारी करने के लिए प्रतिबद्ध किया, जिसका उपयोग उच्च अंत इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट बोर्डो को जोड़ने के लिए किया जाता है.

उद्यमियों और निर्माताओं के लिए

78,000 वर्ग फुट सुविधा का चरण 14.79 एकड़ के परिसर में स्थित है, जो 11.5 करोड़ रुपये के 200 से अधिक उद्योग-ग्रेड उपकरण प्रदान करता है. अगले 12 महीनों में इसके 10 गुना बढ़ने की उम्मीद है. टी-वर्क्‍स के सीईओ सुजई कर्मपुर ( T Works CEO Sujai Karmapur ) ने कहा कि टी-वर्क्‍स औद्योगिक क्रांति की योजना में एक मूलभूत कदम है, जो उद्यमियों और निर्माताओं के लिए एक बड़ी छलांग है.

Sujai Karmapur ने कहा, "यह सिर्फ इमारत और उपकरण नहीं है, यह 60-सदस्यीय मजबूत टीम के साथ आने वाली जानकारी है. विभिन्न विषयों के बीच सहयोग वह मूल्य है जो हम T Works में लाते हैं. टी-वर्क्‍स आज 11.5 करोड़ रुपये (1.3 मिलियन डॉलर) के उपकरण के साथ आया है, जो साल के अंत तक 110 करोड़ रुपये (1 मिलियन डॉलर) का हो जाएगा. हम किसी के लिए भी खुले हैं और हर कोई जो बनाना और नया करना चाहता है, उनके लिए इनोवेटर्स कहीं से भी आ सकते हैं, स्टार्टअप से, एमएसएमई से, बड़े से निगमों, स्कूलों, कॉलेजों और ग्रामीण भारत से."

