मुंबई : वैश्विक बाजारों में मजबूत रुख और रिलायंस इंडस्ट्रीज तथा आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े शेयरों में लिवाली के चलते मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार मजबूती के साथ खुले. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 330 अंक से अधिक चढ़ गया वहीं निफ्टी में भी मजबूत बढ़त हुई. इस दौरान बीएसई सेंसेक्स 334.32 अंक बढ़कर 57,963.27 अंक पर पहुंच गया. वहीं, एनएसई निफ्टी 94.9 अंक चढ़कर 17,083.30 अंक पर था.

सेंसेक्स में बजाज फाइनेंस, टाइटन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स, आईसीआईसीआई बैंक और बजाज फिनसर्व लाभ में कारोबार कर रहे थे. दूसरी ओर, टेक महिंद्रा, पॉवर ग्रिड, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, आईटीसी तथा टाटा मोटर्स नुकसान में थे. एशिया में, हांगकांग और शंघाई के बाजार लाभ में कारोबार कर रहे थे. अमेरिकी बाजार भी सोमवार को लाभ के साथ बंद हुए थे.

पिछले कारोबारी सत्र में, सोमवार को तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 360.95 अंक यानी 0.62 प्रतिशत की गिरावट के साथ 57,628.95 अंक पर बंद हुआ था. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 111.65 अंक यानी 0.65 प्रतिशत की गिरावट के साथ 17,000 अंक के नीचे 16,988.40 अंक पर बंद हुआ था. इस बीच, वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.03 प्रतिशत की गिरावट के साथ 73.03 डॉलर प्रति बैरल पर था. शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक शुद्ध बिकवाल रहे और उन्होंने 2,545.87 करोड़ रुपये के शेयर बेचे.

शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट

वैश्विक बाजारों में मिलेजुले रुख और अमेरिकी डॉलर की मजबूती के बीच रुपया मंगलवार को शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले छह पैसे की गिरावट के साथ 82.62 रुपये के स्तर पर आ गया. कारोबारियों ने कहा कि कच्चे तेल के दामों में नरमी, एशियाई मुद्राओं की मजबूती और घरेलू शेयर बाजार में तेजी के चलते रुपये की गिरावट सीमित रही. अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 82.54 पर मजबूत खुला और फिर 82.53 से 82.62 के दायरे में कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले छह पैसे की गिरावट को दर्शाता है.

रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 82.56 पर बंद हुआ था. इसबीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.07 प्रतिशत की बढ़त के साथ 103.36 पर आ गया. वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 1.08 प्रतिशत गिरकर 72.99 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर था. शेयर बाजार के अस्थाई आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने सोमवार को 2,545.87 करोड़ रुपये के शेयर बेचे.

