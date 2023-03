मुंबई: वैश्विक बाजारों में तेजी के बीच घरेलू शेयर बाजार सोमवार को मजबूती के साथ खुले. इस दौरान Sensex 60,000 के स्तर को पार कर गया वहीं Nifty में भी मजबूत बढ़त हुई. इस दौरान BSE Sensex 554.06 अंक या 0.91 प्रतिशत बढ़कर 60,363.03 अंक पर पहुंच गया. NSE Nifty 143.35 अंक या 0.81 प्रतिशत चढ़कर 17,737.70 अंक पर था. Share Market Update .

तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स के 28 शेयर लाभ में कारोबार कर रहे थे और बाकी दो शेयर मामूली नुकसान में थे. एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टीसीएस और रिलायंस ( HCL Technologies, TCS and Reliance are major gainers ) बढ़ने वाले प्रमुख शेयरों में शामिल थे. हांगकांग और जापान समेत ज्यादातर एशियाई बाजार सोमवार को लाभ में रहे. मुद्रास्फीति को लेकर हालात में सुधार की उम्मीद के बीच यूरोपीय और अमेरिकी बाजार शुक्रवार को मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए.

रुपया मजबूत

वैश्विक शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख और विदेशी कोषों की ताजा लिवाली के चलते शुक्रवार को बीएसई सेंसेक्स करीब 900 अंक चढ़ गया, जबकि एनएसई निफ्टी में 272 अंक से ज्यादा का उछाल आया था. शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने शुक्रवार को शुद्ध रूप से 246.24 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. वहीं रुपया शुरुआती ( Interbank Foreign Exchange ) कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 11 पैसे चढ़कर 81.86 पर आया. शुक्रवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 81.97 पर बंद हुआ था.

(भाषा)

