मुंबई : एशियाई बाजारों में मिलेजुले रूख और एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक के शेयरों में लिवाली के बीच मंगलवार को शुरुआती कारोबार में प्रमुख शेयर सूचकांकों सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त रही. इस दौरान BSE Sensex मजबूत शुरुआत करते हुए 159.54 अंक चढ़कर 60851.08 अंक पर पहुंच गया, जबकि एनएसई निफ्टी 61.25 अंक बढ़कर 17,905.85 पर था. सेंसेक्स में एनटीपीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारती एयरटेल, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पॉवर ग्रिड, लार्सन एंड टूब्रो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस, एचडीएफसी तथा एचडीएफसी बैंक ( Gainers are NTPC, Hindustan Unilever, Bharti Airtel, Tata Steel, Mahindra & Mahindra, Power Grid, Larsen & Toubro, TCS, HDFC ) बढ़ने वाले प्रमुख शेयर थे.

दूसरी ओर एक्सिस बैंक, टाइटन, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ( Axis Bank, Titan, IndusInd Bank, ICICI Bank and Kotak Mahindra Bank declined) में गिरावट हुई. एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया और चीन लाभ में कारोबार कर रहे थे जबकि हांगकांग और जापान नुकसान में थे. अमेरिकी बाजार सोमवार को बंद थे. इससे पहले सोमवार को BSE Sensex 311.03 अंक या 0.51 प्रतिशत की गिरावट के साथ 60,691.54 अंक पर बंद हुआ था. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 99.60 अंक या 0.56 प्रतिशत गिरकर 17,844.60 अंक पर बंद हुआ था. अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.06 फीसदी की गिरावट के साथ 83.18 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर था. शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ( FPI ) ने सोमवार को शुद्ध रूप से 158.95 करोड़ रुपये के शेयर बेचे . Share Market Update .

रुपये में गिरावट

अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से मंगलवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले तीन पैसे टूटकर 82.76 के भाव पर पहुंच गया. विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि घरेलू शेयर बाजारों में मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आने से रुपये की गिरावट सीमित रही और वह सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था. अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 82.76 के भाव पर कमजोर खुला, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले तीन पैसे की कमजोरी को दर्शाता है.

पिछले कारोबारी दिवस पर, सोमवार को रुपया 82.73 प्रति डॉलर के भाव पर बंद हुआ था. इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.19 प्रतिशत चढ़कर 104.05 पर पहुंच गया. अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 1.11 प्रतिशत गिरकर 83.14 डॉलर प्रति बैरल हो गया. शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने सोमवार को शुद्ध रूप से 158.95 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. stock market news . bse/nse share price . Stock Market Latest Updates

(This is an agency copy and not edited by Etv Bharat ) ( भाषा )

