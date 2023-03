मुंबई : वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार मंगलवार को मजबूती के साथ खुले. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी ने बढ़त दर्ज की. इस दौरान बीएसई सेंसेक्स 205.55 अंक या 0.35 प्रतिशत बढ़कर 58,443.40 अंक पर पहुंच गया. एनएसई निफ्टी 44 अंक या 0.26 प्रतिशत चढ़कर 17,198.30 अंक पर था. तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स के 20 शेयर लाभ में कारोबार कर रहे थे जबकि 10 शेयर नुकसान में थे. टाइटन, भारती एयरटेल और एलएंडटी ( Titan, Bharti Airtel and L&T are gainer ) लाभ में कारोबार करने वाले प्रमुख शेयरों में थे.

अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के विफल होने के कारण ज्यादातर एशियाई बाजार मंगलवार को नुकसान में कारोबार कर रहे थे. सोमवार को लगातार तीसरे सत्र में सेंसेक्स और निफ्टी नुकसान में रहे थे. तीस शेयरों वाला सेंसेक्स 897.28 अंक यानी 1.52 प्रतिशत की गिरावट के साथ 58,237.85 अंक पर बंद हुआ था जो इसका यह पांच महीने का सबसे निचला स्तर है.

Astral bonus record date

एस्ट्रल लिमिटेड, जिसने अपने Q3FY23 परिणामों में 1:3 के अनुपात में बोनस शेयरों की घोषणा की है. एस्ट्रल लिमिटेड ने मंगलवार, 14 मार्च को बोनस के हकदार शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने की तिथि निर्धारित की है. कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि शेयरधारकों को एक बोनस जारी किया जाएगा। आयोजित प्रत्येक तीन मौजूदा इक्विटी शेयरों के लिए इक्विटी शेयर. एक्सचेंज द्वारा अपनाए गए T+1 सेटलमेंट मैकेनिज्म के कारण, स्टॉक उसी दिन यानी मंगलवार को एक्स-बोनस हो रहा है.

शुरुआती कारोबार में रुपये में गिरावट

वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 258.60 अंक यानी 1.49 प्रतिशत की गिरावट के साथ 17,154.30 अंक पर बंद हुआ था.विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सोमवार को 1,546.86 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. रुपया शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले चार पैसे की गिरावट के साथ 82.27 पर था.

( This is an agency copy and not edited by Etv Bharat )(भाषा)

ये भी पढ़ें- Adani Group News : अडाणी समूह ने 7 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के कर्ज का किया भुगतान , Adani Power में छह कंपनियों का हुआ विलय