मुंबई : वैश्विक बाजारों में मिलेजुले रुख और निवेशकों की धारणा सकारात्मक होने के बीच घरेलू शेयर बाजार सोमवार को मजबूती के साथ खुले. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 345 अंक चढ़ गया वहीं निफ्टी में भी मजबूत बढ़त हुई. इस दौरान बीएसई सेंसेक्स 344.92 अंक या 0.58 प्रतिशत बढ़कर 59,480.05 अंक पर पहुंच गया. एनएसई निफ्टी 108.05 अंक या 0.62 प्रतिशत चढ़कर 17,520.95 अंक पर था. तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स के 20 शेयर लाभ में कारोबार कर रहे थे.

इससे पहले लगातार दो सत्रों में सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट हुई थी. सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने के बावजूद, अमेरिका के केंद्रीय बैंक के दरों में बहुत अधिक वृद्धि नहीं करने की उम्मीदों के चलते निवेशकों की धारणाएं मजबूत बनी हुई हैं. जनवरी में औद्यागिक उत्पादन में वृद्धि से भी धारणाओं को मजबूती मिली. शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत का औद्योगिक उत्पादन जनवरी में बढ़कर 5.2 फीसदी हो गया.

सोमवार को ज्यादातर एशियाई बाजार लाभ में कारोबार कर रहे थे. अमेरिकी और यूरोपीय बाजार शुक्रवार को नुकसान के साथ बंद हुए थे. पिछले कारोबारी सत्र में, शुक्रवार को 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 671.15 अंक या 1.12 प्रतिशत की गिरावट के साथ 59,135.13 पर बंद हुआ था. व्यापक एनएसई निफ्टी 176.70 अंक या एक प्रतिशत गिरकर 17,412.90 पर बंद हुआ था. विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को 2,061.47 करोड़ रुपये के शेयर बेचे.

शुरुआती कारोबार में रुपया मजबूत

अमेरिकी डॉलर में कमजोरी और घरेलू शेयर बाजार में तेजी के बीच रुपया सोमवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 25 पैसे चढ़कर 81.81 पर पहुंच गया. अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 81.78 पर खुला, फिर कुछ गिरावट के साथ 82.06 के स्तर पर चला गया. कुछ देर बाद रुपया पिछले बंद भाव के मुकाबले 25 पैसे की बढ़त दर्ज करते हुए 81.81 प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया.

रुपया शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 82.06 के स्तर पर बंद हुआ था. इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.77 फीसदी गिरकर 103.78 पर पहुंच गया. वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.30 प्रतिशत बढ़कर 83.03 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर था. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक शुक्रवार को शुद्ध बिकवाल रहे और उन्होंने इस दिन 2,061.47 करोड़ रुपये के शेयर बेचे.

( This is an agency copy and not edited by Etv Bharat )(भाषा)

ये भी पढ़ें:- Adani Group News : अडाणी समूह ने 7 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के कर्ज का किया भुगतान , Adani Power में छह कंपनियों का हुआ विलय