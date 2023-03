नई दिल्ली: भारत में कार इन्वेंट्री सितंबर 2019 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर चली गई (Car inventory in India dropped to its lowest level) है. अनुमान है कि पिछले तीन महीनों में, बिना बिके कारों की इन्वेंट्री में 3 गुना की बढ़ोतरी हुई (Number of unsold cars in India increased) है. अनबिकी कारों की संख्या दिसंबर 2019 में 1 लाख से बढ़कर मार्च 2023 में 3 लाख होने का अनुमान है. टाटा मोटर्स ने कहा कि बाजार में यात्री वाहनों की मांग में कमी है. दूसरी ओर कार कंपनियों का मानना है कि स्थिति चिंताजनक नहीं है.

उनका कहना है कि कार इन्वेंट्री उचित स्तर पर है, और मौजूदा निम्न स्तर चिंता का कोई कारण नहीं है. हालांकि, पिछले कुछ महीनों में कार बुकिंग कैंसिल करने की दर दो गुना ज्यादा बढ़ गई है। इस दौरान यह 10 फीसदी से बढ़कर 15-20 फीसदी हो गया है। नई कारों की बुकिंग में भी गिरावट आई है. अनसोल्ड इन्वेंट्री लेवल के डेटा पर एक सरसरी नज़र डालने से पता चलता है कि दिसंबर 2022 में 1 लाख यूनिट अनबिकी थीं. जनवरी 2023 में यह संख्या बढ़कर 1.8 लाख यूनिट हो गई वही फरवरी में स्थिति और खराब हो गई, और 2.3 लाख यूनिट बिना बिके रह गए. मार्च का अनुमान 3 लाख है.

दिसंबर 2022 से पहले यह प्रवृत्ति बिल्कुल विपरीत थी, जब पीवी खंड ने अपने उच्चतम घरेलू वॉल्यूम को नवंबर में एक साल पहले महीने से 31.44 प्रतिशत की वृद्धि के साथ देखा था. सेमीकंडक्टर्स की बेहतर उपलब्धता की वजह से नवंबर 2022 में स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स की मांग में भी तेजी देखी गई. डीलरों के पास बिना बिकी कारों की संख्या चार साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है और नई बुकिंग की गति धीमी होने लगी है, जो मांग में कमी का संकेत है. अधिकांश कार निर्माता का कहना है कि इन्वेंट्री का स्तर उचित है और अभी चिंता का विषय नहीं है. मार्च 2023 के अंत तक कार डीलर नेटवर्क में बिना बिके स्टॉक के लगभग 300,000 यूनिट ($2.5 बिलियन मूल्य) तक पहुंचने की संभावना है. Car inventory in India dropped to its lowest level

