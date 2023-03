नई दिल्ली : 8 महीने में 150 से अधिक कंपनियों द्वारा रिजेक्ट किए जाने के बाद, दिल्ली के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को टेक फर्म में नौकरी मिल गई है. लिंक्डइन पर उसने बताया कि 150 से अधिक कंपनियों में से केवल 10 ने उनके ऐप्लीकेशन का जवाब दिया था और केवल 6 ने उनका इंटरव्यू लिया था. दिल्ली के टेकी फरहान ने लिंक्डइन पर कहा: छंटनी के कारण टेक इंडस्ट्री के लिए यह मुश्किल वक्त रहा है. मैंने इस दौरान कई हजार रिजेक्शन का सामना किया. मैं जुलाई 2022 से नौकरी की तलाश में था. मुझे हैरानी हुई कि एक्सपीरियंस होने के बावजूद नौकरी पाना उस समय की तुलना में मुश्किल था, जब मैं ग्रेजुएट हुआ था.

दिल्ली के टेकी फरहान ने कहा, 150 से ज्यादा कंपनियों के लिए अप्लाई किया और उनमें से लगभग 10 से रिस्पांस मिला छह कंपनियों में इंटरव्यू दिए. इसके अलावा, फरहान ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, वह सभी राउंड्स को पास करने के बाद अमेजॉन के स्कॉटलैंड ऑफिस में फाइनल इंटरव्यू होना था कि तभी हायरिंग फ्रीज होने की अनाउंसमेंट कर दी गई. उन्होंने गूगल इंडिया के लिए भी जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन एक राउंड के बाद उन्हें रिजेक्ट दिया गया था. फरहान ने बताया कि उन्होंने तीन मध्यम आकार के स्टार्टअप के साथ काम करने के असफल प्रयास किए थे.

उन्होंने कहा यदि आप भी नौकरी की तलाश में हैं, खासतौर पर यदि आप नए ग्रेजुएट हैं जो अपना करियर शुरू करना चाहते हैं तो निराश न हों, आपको अपनी स्किल्स पर लगातार काम करना होगा और सार्थक संबंध बनाने होंगे. बस अपना काम करो, अपना बेस्ट दो और बाकी भगवान पर छोड़ दो. Job Search Tips . Layoffs News . how to get job after layoffs .

