नई दिल्ली: गूगल भारत के बाजार के लिए एक साउंडबॉक्स पर सक्रिय रूप से काम कर रहा (Google is actively working on Soundpod for market) है. Paytm या Phonepe के समान जो आप दुकान पर देखते हैं. जो किए गए Digital payment पर ध्वनि चेतावनी देता है. टेकक्रंच की रिपोर्ट के अनुसार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) आधारित भुगतानों के लिए विक्रेताओं को पुष्टिकरण के लिए सचेत करने के लिए सर्च दिग्गज देश में अपने स्वयं के साउंडबॉक्स का संचालन कर रहा है.

कंपनी ने इन्हें 'साउंडपॉड बाय गूगल पे' नाम से ब्रांड किया है और फिलहाल इसे पायलट के तौर पर दिल्ली समेत उत्तर भारत के कुछ दुकानदारों के साथ बांट रही है. रिपोर्ट में कहा गया है कि साउंडपॉड्सका निर्माण अमेजन समर्थित टोनटैग द्वारा किया जा रहा है. गूगल के एक प्रवक्ता ने एक बयान में आईएएनएस को बताया कि हम डिजिटल भुगतान को उपयोगकर्ताओं और व्यापारियों के लिए अधिक सुविधाजनक और सहज बनाने के लिए कई अलग-अलग समाधानों के साथ प्रयोग कर रहे हैं.

साउंडपॉड बाय गूगल पे (soundpod by google pay) के साथ मर्चेंट का क्यूआर कोड होता है, जो उनके बिजनेस अकाउंट के लिए गूगल पे से जुड़ा होता है. यूजर्स कोड स्कैन करके भुगतान करने के लिए किसी भी यूपीआई-आधारित ऐप का उपयोग कर सकते हैं. यूपीआई, 2022 को एक उच्च नोट पर समाप्त हुआ, क्योंकि दिसंबर में लेनदेन की मात्रा 7.82 बिलियन के रिकॉर्ड को छू गई, जो कि 12.82 ट्रिलियन रुपये थी, फिर से एक रिकॉर्ड उच्च नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर में लेनदेन की मात्रा नवंबर की तुलना में 7.12 प्रतिशत अधिक थी.

