न्यूयॉर्क : फेसबुक की मूल कंपनी मेटा 10000 नौकरियां और घटा रही है ( Meta layoffs ) और व्यय में कटौती करते हुए वह 5000 रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं करेगी. Meta ने मंगलवार को बताया कि वह अपने नियोक्ता टीम का आकार घटाएगी और अपने प्रौद्योगिकी समूह में अप्रैल के अंत में और लोगों को नौकरी से निकालेगी. उसके बाद मई के अंत में व्यापारिक समूह में से लोगों को नौकरी से निकालेगी.

Meta CEO Mark Zuckerberg ( मार्क जुकरबर्ग ) ने कहा, "यह मुश्किल रहेगा लेकिन और कोई रास्ता नहीं है." Mark Zuckerberg Meta CEO ने कहा, "इसका मतलब हमारी सफलता का हिस्सा रहे प्रतिभाशाली और जुनूनी सहयोगियों को अलविदा कहना होगा. "कंपनी ने Metaverse पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कई अरब डॉलर का निवेश किया है. इसने ऑनलाइन विज्ञापन बाजार में गिरावट और टिकटॉक जैसे प्रतिद्वंद्वियों से प्रतिस्पर्धा से प्रभावित होकर चौथी तिमाही में कम लाभ और राजस्व दर्ज किया था. कंपनी ने नवंबर में 11,000 नौकरियां खत्म करने की घोषणा की थी.

कर्मचारियों ने साझा किए अपने अनुभव

एक बर्खास्त Meta (पूर्व में Facebook ) कर्मचारी ने LinkedIn पर अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, 'समय कठिन है और मुझे पता है कि आगे की राह कठिन होने वाली है.' वह उन 11,000 कर्मचारियों में से एक थीं, जिन्हें मेटा द्वारा पिछले साल नवंबर में चुनौतीपूर्ण व्यापक आर्थिक स्थिति के कारण निकाल दिया गया था. टैलेंट एक्विजिशन का काम करने वाली सुथा सहगर ने अपने लिंक्डइन पोस्ट में लिखा, "जाहिर तौर पर मेटा छोड़ने पर बैज फोटो लेने की परंपरा है लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि टाइमलाइन इतनी कम होगी".

मेटा में छंटनी

मेटा ने अपने 11 हजार कर्मचारियों को हटा दिया और दुर्भाग्य से, मैं अपने अद्भुत साथियों के साथ भी प्रभावित हुई." छंटनी ने उन्हें कैसे प्रभावित किया है, इसे साझा करते हुए, उन्होंने कहा, "समय कठिन है और मुझे पता है कि आगे की राह कठिन होने वाली है, लेकिन यहां मैं विनम्रतापूर्वक #LinkedInFame से मदद मांग रही हूं ताकि बात को फैलाने में मदद मिल सके. हमारी आजीविका जारी रखने के लिए नौकरी पाने में सहायता करें."

इन विभागों में अतिरिक्त छंटनी की योजना

इसके अतिरिक्त, पूर्व मेटा कर्मचारी ने लिंक्डइन उपयोगकर्ताओं से उनके लिए उपलब्ध बेहतर अवसर का सुझाव देने के लिए कहा. इस बीच, मेटा नौकरियों में कटौती के अपने अगले दौर में के लिए पूरी तरह तैयार है, जो गैर-इंजीनियरिंग भूमिकाओं से जुड़ी होगी. द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों का हवाला देते हुए, मेटा प्लेटफॉर्म 'आने वाले महीनों में कई दौरों में अतिरिक्त छंटनी की घोषणा करने' की योजना बना रहा है.

