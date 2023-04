नई दिल्ली: वर्षों के इंतजार के बाद, एप्पल ने बुधवार को भारत में अपने बहुप्रतीक्षित ब्रांडेड रिटेल स्टोर से पर्दा उठा लिया. इसने केंद्र सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना बनाई है. एप्पल ने मुंबई में जियो वल्र्ड ड्राइव मॉल में भारत में अपने पहले ब्रिक-एंड-मोर्टार स्टोर के बैरिकेड का खुलासा किया (Apple shares first glimpse of its retail store) है. दरअसल, मुंबई के लिए अद्वितीय प्रतिष्ठित 'काली पीली' टैक्सी कला से प्रेरित, एप्पल बीकेसी क्रिएटिव में कई एप्पल प्रोडक्ट्स और सेवाओं की डिजाइन शामिल हैं जो हमारे ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगी.

बता दें स्टोर के लिए क्रिएटिव में क्लासिक ऐप्पल ग्रीटिंग 'हैलो मुंबई' के साथ गुजरने वाले लोगों के लिए ब्राइट वेल्कम है. कंपनी ने कहा कि नए स्टोर के उद्घाटन का जश्न मनाने के लिए, विजिटर्स नए ऐप्पल बीकेसी वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हैं और एप्पल म्यूजिक पर विशेष रूप से क्यूरेटेड प्लेलिस्ट के साथ जा सकते हैं. कंपनी इस महीने जनता के लिए भारत के खुदरा स्टोर के द्वार खोलने के लिए पूरी तरह तैयार है.



तकनीकी दिग्गज ने ब्राजील और भारत में त्रैमासिक रिकॉर्ड के साथ-साथ भारतीय बाजार के लिए एक और सर्वकालिक राजस्व रिकॉर्ड स्थापित किया है. वही एप्पल के सीईओ टिम कुक ने हाल ही में कहा था कि भारत में कारोबार को देखते हुए कि हमने एक त्रैमासिक राजस्व रिकॉर्ड स्थापित किया है और साल दर साल बहुत मजबूत दोहरे अंकों में वृद्धि हुई है और इसलिए हम इस बारे में बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि हमने कैसा प्रदर्शन किया.



उन्होंने कहा कि एप्पल ने वास्तव में भारत में कोविड के दौरान काफी अच्छा प्रदर्शन किया. सीईओ ने कहा कि यही कारण है कि हम वहां रिटेल लाकर निवेश कर रहे हैं, वहां ऑनलाइन स्टोर ला रहे हैं और वहां महत्वपूर्ण मात्रा में ऊर्जा लगा रहे हैं। मैं भारत पर बहुत आशावादी हूं. एप्पल ने 2022 की चौथी तिमाही में भारत में 2 मिलियन आईफोन बेचे, अपने प्रमुख डिवाइस के लिए 18 प्रतिशत की वृद्धि तिमाही-दर-तिमाही दर्ज की. Apple shares first glimpse of its retail store

