इसके अलावा इसने उसने सीमा से अधिक प्रति यात्री 17,667 रुपये का शुल्क लगाया. हवाई अड्डे ने इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान संचालित विशेष उड़ानों पर प्रति यात्री 6,000 रुपये सहित पूरक शुल्क भी लगाया गया है. ईटी के रिपोर्ट में बताया गया हे कि इंडिगो, स्पाइसजेट और विस्तारा जैसी एयरलाइंस ने टूर्नामेंट के दौरान क्रिकेट टीमों को लाने-ले जाने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (Board of Control for Cricket in India) के टेंडर के लिए पिछले शुल्कों के आधार पर बोली लगाई थी.