नई दिल्ली : व्यापक बाजार में जारी उथलपुथल के बीच अडाणी समूह ( Adani group companies Shares ) की कंपनियों के शेयरों में बृहस्पतिवार को मिला-जुला रुख रहा. BSE पर समूह की 10 सूचीबद्ध कंपनियों में से छह के शेयर जहां बढ़त के साथ बंद हुए वहीं चार के शेयर नुकसान में रहे. Adani Wilmar के शेयर में पांच प्रतिशत, एनडीटीवी में 4.99 प्रतिशत, अडाणी पावर में 4.97 प्रतिशत, अडाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड में 1.45 प्रतिशत, अडाणी एंटरप्राइजेज में एक प्रतिशत और अंबुजा सीमेंट में 0.99 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई.

दूसरी तरफ, Adani Total Gas के शेयर में पांच प्रतिशत की गिरावट रही, जबकि अडाणी ट्रांसमिशन में 4.93 प्रतिशत का नुकसान देखा गया. अडाणी ग्रीन एनर्जी 0.69 प्रतिशत और एसीसी 0.55 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ. एक दिन पहले समूह की अधिकांश कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए थे. बृहस्पतिवार को भी सुबह के सत्र में इनमें खासी तेजी देखी गई लेकिन सत्र आगे बढ़ने पर वे सुस्ती के शिकार हो गए. Adani Group Share Price .

अमेरिकी निवेश शोध फर्म Hindenburg Research की रिपोर्ट में अडाणी समूह पर शेयरों के दाम गलत तरीके से बढ़ाने के आरोप लगने के बाद से इनमें भारी गिरावट देखी गई है. पिछले तीन सप्ताह में समूह की कंपनियों का बाजार मूल्यांकन 125 अरब डॉलर तक नीचे आ चुका है. हालांकि, अडाणी समूह ने धोखाधड़ी के आरोपों को गलत बताते हुए कहा है कि हिंडनबर्ग ने गलत मंशा से ये आधारहीन आरोप लगाए हैं. भाषा

