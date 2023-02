मुंबई : अमेरिकी केंद्रीय बैंक की बैठक का ब्योरा जारी होने से पहले कमजोर वैश्विक रुख के बीच बुधवार को शुरुआती कारोबार में स्थानीय शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले. बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 329.12 अंक टूटकर 60,343.60 अंक पर आ गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 97.3 अंक के नुकसान से 17,729.40 अंक पर कारोबार कर रहा था.

सेंसेक्स की कंपनियों में इंडसइंड बैंक, विप्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट, पावरग्रिड, बजाज फिनसर्व, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, एनटीपीसी और बजाज फाइनेंस के शेयर नुकसान में थे. वहीं मारुति और लार्सन एंड टुब्रो के शेयर लाभ में थे. अन्य एशियाई बाजार भी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे.

शुरुआती कारोबार में चार पैसे की गिरावट

स्थानीय शेयर बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच बुधवार को शुरुआती कारोबार में रुपया चार पैसे टूटकर 82.83 प्रति डॉलर पर आ गया. फॉरेक्स डीलरों ने कहा कि विदेशी कोषों के प्रवाह तथा अन्य मुद्राओं की तुलना में डॉलर में कमजोरी से रुपये का नुकसान सीमित रहा. अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 82.79 प्रति डॉलर पर स्थिर खुला. बाद में यह 82.83 प्रति डॉलर पर आ गया. यह पिछले बंद स्तर की तुलना में चार पैसे की गिरावट है. पिछले कारोबारी सत्र में मंगलवार को रुपया 82.79 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था. इस बीच, छह मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति का आकलन करने वाला डॉलर सूचकांक 0.09 प्रतिशत के नुकसान से 104.01 पर आ गया.

(This is an agency copy and not edited by Etv Bharat )( भाषा )

