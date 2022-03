नई दिल्ली : कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (Maruti Suzuki India-MSI) की फरवरी में थोक बिक्री मामूली रूप से घटकर (MSI Wholesale sales down in February) 1,64,056 इकाई रही. मारुति सुजुकी ने शेयर बाजार को दी सूचना (Maruti Suzuki informs Share Market) में कहा कि पिछले साल इसी महीने उसने 1,64,469 वाहन बेचे थे. पिछले महीने कंपनी की घरेलू बिक्री (Maruti Suzuki's domestic sales in Feb) 8.46 प्रतिशत घटकर 1,40,035 इकाई रही. एक साल पहले फरवरी 2021 में यह 1,52,983 इकाई थी.

MSI ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कमी (lack of electronic equipment impacts on domestic sales) का मुख्य रूप से घरेलू बाजार में बेचे जाने वाले वाहनों पर मामूली प्रभाव पड़ा है. कंपनी ने प्रभाव को कम करने के लिए हर संभव कदम उठाए. आल्टो और एस-प्रेसो जैसी छोटी कारों की बिक्री (Alto and S-Presso sales) आलोच्य महीने में 17.81 प्रतिशत घटकर 19,691 इकाई रही जो फरवरी 2021 में 23,959 इकाई थी.

इसी प्रकार, कॉम्पैक्ट वाहन खंड में स्विफ्ट, सेलेरियो, इगनिस, बलेनो और डिजायर जैसे मॉडल की बिक्री (sales of compact vehicle segment Models cars) इस साल फरवरी में 3.38 प्रतिशत घटकर 77,795 इकाई रही, जो फरवरी 2021 में 80,517 इकाई थी. हालांकि, मझोले आकार की सेडान कार सियाज की बिक्री आलोच्य महीने में बढ़कर 1,912 इकाई रही जो फरवरी 2021 में 1,510 इकाई थी.

उपयोगी वाहनों की श्रेणी में विटारा ब्रेजा, एस-क्रॉस और एर्टिगा की बिक्री (Sales of utility vehicle category) पिछले महीने घटकर 25,360 इकाई रही जो एक साल पहले इसी महीने में 26,884 इकाई थी. बयान के अनुसार, कंपनी का निर्यात फरवरी में दो गुना से अधिक बढ़कर (Maruti Suzuki exports doubled in Feb) 24,021 इकाई रहा जो एक साल पहले फरवरी 2021 में 11,486 इकाई था.

(पीटीआई-भाषा)