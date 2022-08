नई दिल्ली: इंद्रपुरी इलाके में रफ्तार का (accident in indrapuri ) कहर. तेज रफ्तार वैन डिवाइडर से टकराकर पलट गई. हादस में दो लाेगाें की मौत हाे (two died in road accident in indrapuri delhi) गयी. दो लाेगाें के घायल हाेने की भी सूचना है. घटना शुक्रवार रात की है. मरनेवालाें में वैन का चालक भी शामिल है.