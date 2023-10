हैदराबाद : अफ्रीकी-यूरोशियाई प्रवासी जलपक्षियों के संरक्षण पर समझौता (Agreement On the Conservation Of African Eurasian Migratory Water Birds -AEWA) नामक वेबसाइट के अनुसार साल में 2 बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है. पहला मई माह में 13 तारीख को और दूसरा 14 अक्टूबर को. विश्व प्रवासी पक्षी दिवस साल में 2 दिनों मनाये के पीछे भी तर्क है. विशेषज्ञों के अनुसार उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध (Northern And Southern Hemispheres) में पक्षियों का चक्रीय माइग्रेशन प्रकृति (Cyclical Nature Of Bird Migration ) है.