वडोदरा: वडोदरा नेशनल हाईवे पर लैंडफील्ड के पास बुधवार को 19 साल की युवती की लाश (19-year-old girl was discovered near Landfield on the Vadodara National Highway) मिली. बच्ची का हाथ कटा हुआ था और उसके सिर और मुंह में चाकू से किए गए वार के निशान थे. हाल के दिनों में गुजरात में महिलाओं की हत्या और उनपर हमलों में वृद्धि दर्ज की गई है. लगता है जैसे असामाजिक समूहों को कानून और व्यवस्था का कोई डर नहीं रह गया है. पिछले 2-3 महीनों में राज्य में ऐसी कई वारदातें हो चुकी है.

सूरत में एकतरफा प्यार के नाम पर हत्या : सूरत में पसोदरा पाटिया के पास एक युवक ने एकतरफा प्रेम प्रसंग में (murder in the name of unrequited love )सरेआम गर्दन काटकर एक युवती की हत्या कर दी थी. एकतरफा प्रेम प्रसंग में ग्रिश्मा वेकारिया नाम की युवती की फेनिल गोयानी नाम के युवक ने गला रेत कर हत्या कर दी थी. घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और मामला राज्य के गृह मंत्री के संज्ञान में भी लाया गया था.

लिव-इन में रहने वाली महिला साथी का पुरुष ने गला घोंटा : सूरत के कपोदरा में, लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक महिला की उसके प्रेमी ने गला घोंटकर हत्या (boyfriend strangled a lady living in a live-in In Surat) कर दी. सूरत के ही गौतम पार्क सोसाइटी में मकान नंबर 158 की पहली मंजिल पर प्रकाशभाई रणछोड़भाई पटेल नाम के शख्स ने स्नेहलताबेन नाम की महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी. इस साल मार्च में महिसागर जिले के वीरपुर तालुका के दुधेला गांव में एक प्रेमी ने अपनी मंगेतर की तलवार से हमला कर उसकी हत्या (In Mahisagar a boyfriend murders his girlfriend) कर दी.

डायनामाइट विस्फोट से पत्नी की हत्या : 26 फरवरी, 2022 की रात, बीटी छपरा गांव, मेघराज तालुका, अरावली जिले में, पति ने अपनी पत्नी की आत्मघाती बम विस्फोट से हत्या कर दी. शारदाबेन पागी ने मुलोज के बीटीछपारा गांव के डेरा डूंगरी गांव में रहने वाले लालाभाई से शादी की. पति की मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर शारदाबेन पागी अपने मायके आकर रहने लगी. एक दिन लालाभाई ने शारदाबेन को घर के बाहर बुलवा लिया, उनकी कमर पर विस्फोटक लटका दिए. विस्फोट में शारदाबेन का शरीर क्षत-विक्षत हो गया. इलाज मिलने से पहले उनके पति लालाभाई की भी मौत हो गई.

अहमदाबाद के माधवपुर इलाके में एक तरफा प्रेम प्रसंग में पागल युवक ने 35 साल की महिला की सरेआम चाकू मारकर हत्या कर दी. आरोपी नवीन राठौर और मृतक महिला दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे. युवक महिला से एकतरफा प्रेम करता था. महिला ने युवक को समझाया भी था कि वह ऐसा ना सोचे. एक दिन जब महिला माधवपुरा में जोगनी माता मंदिर के पास सब्जी खरीद रही थी तभी पीछे से नवीन ने चाकू से एक-एक कर पांच वार किए और महिला की हत्या कर दी.

गुटखा ना खाने पर मंगेतर की हत्या : वलसाड जिले के वलवाड़ा गांव में इसी साल मार्च में एक युवक ने अपनी मंगेतर की गला दबाकर हत्या कर दी. युवक ने मंगेतर को गुटखा खाने को कहा. उसने गुटखा खाने से मना कर दिया. इसपर युवक ने उसकी हत्या कर दी. बारडोली के बाबेन हैमलेट में आलीशान अपार्टमेंट में एक युवक के साथ लिव-इन में रह रही लापता युवती की सूचना बारडोली थाने में दी गई. जिस युवक के साथ वह लिव-इन में रह रही थी, उसने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने ही उसकी हत्या कर उसके शव को न्यू फालिया, वालोड में एक खेत में दफना दिया था.

जामनगर में कलावाड़ नाका के पास सिल्वर सोसाइटी क्षेत्र में करीमा की बहन साकिलभाई सिपाही नामक महिला को उसके दामाद ने चाकू मार दिया. महिला को पास के अस्पताल ले जाया गया इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. ऐसी घटनाएं महिलाओं की राज्य और राष्ट्रीय स्थिति को दर्शाती हैं. महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों से बचने के लिए कानून व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है.