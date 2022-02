सीतामढ़ी: बिहार में शराबबंदी कानून लागू (Liquor Ban In Bihar) होने के बावजूद आए दिन शराब से जुड़ी घटनाएं सामने आते रहती है. ताजा मामला सीतामढ़ी के सहियारा थाना के बेलाहीजय राम गांव का है. जहां एक शराबी ने आमलेट नहीं बनाने और शराब पीने से मना करने पर अपनी पत्नी की गला दबाकर (Women Murdered In Sitamarhi) हत्या कर दी. वहीं, घटना के बाद आरोपी ने हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए (Crime In Sitamarhi) महिला के गले में फंदा डालकर उसे कमरे की छत से लटका दिया और फरार हो गया.

घटना की सूचना मिलते ही सहियारा थानाध्यक्ष राकेश रंजन पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए. मृतका की पहचान सेवानिवृत्त दारोगा रामविनय सिंह के पुत्र अजित सिंह की 30 वर्षीय पत्नी नीतू देवी के रूप में की गई. आरोपी के पिता की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सीतामढ़ी भेज दिया है. आरोपी की पहचान अजीत सिंह के रूप में हुई है. सीतामढ़ी पुलिस ने अजीत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. ये घटना गुरुवार देर रात सहियारा थाना क्षेत्र के बेलही जय राम गांव की है. हालांकि आरोपी फिलहाल फरार है.

वहीं, राम विनय सिंह ने कहा, 'मेरा बेटा शराबी है. वह गुरुवार शाम को शराब के नशे में घर आया था. उसने बाजार से अंडे भी खरीदे थे. हालांकि, जब उसने अपनी पत्नी नीतू सिंह (30) से आमलेट बनाने के लिए कहा, तो उसने मना कर दिया. उसने कहा कि गुरुवार को रसोई में मांसाहारी भोजन नहीं बनाया जा सकता है. इसके कारण आपस में कहासुनी हो गई.'

''नीतू उसकी शराब पीने की आदत से नाराज थी. उसने पहले भी उसके शराब पीने का विरोध किया और गुरुवार को भी ऐसा ही किया. इससे अजीत को गुस्सा आ गया. उसने पहले बेडरूम के अंदर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की फिर उसका गला घोंट कर फांसी पर लटका दिया. कुछ देर बाद जब नीतू ने चिल्लाना बंद किया तो मुझे लगा कि वे कमरे के अंदर शांत हो गए हैं. लेकिन कुछ देर बाद अजीत कमरे से बाहर आया और वहां से भाग गया. जब मैं कमरे में पहुंचा, तो वह छत के हुक से लटकी हुई थी.'' - राम विनय सिंह, आरोपी के पिता

आमलेट बनाने से मना करने पर पत्नी की हत्या

वहीं, स्थानीय लोगों ने बताया कि अन्य दिनों की तरह गुरुवार को भी आरोपी अजित नशे में चूर होकर अंडा लेकर घर आया था. पति के हर दिन शराब पीने से नाराज पत्नी ने गुरुवार की वजह से आमलेट बनाने से इनकार कर दिया, इससे नाराज पति ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. ग्रामीणों ने बताया कि बेलाहीजय राम गांव में शराबबंदी होने के बावजूद कई लोगों द्वारा चुलाई शराब का अवैध कारोबार किया जाता है. आरोपी अजित शराब पीने का आदि हो चुका है. वहीं, मृतका के दो पुत्र और एक पुत्री है. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है. घटना की पुष्टि करते हुए थाना के अवर्निरीक्षक ने बताया कि शव को देखने से प्रतीत होता है कि गला घोंटकर हत्या की गई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा.