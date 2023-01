मनाली: Manali Winter Carnival: सर्दी के मौसम में देश की कई जगहों पर विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है. ऐसे में घूमने के शौकीन ज्यादातर लोग इन फेस्टिवल्स को एन्जॉय करना नहीं भूलते हैं. खासकर हिल स्टेशन के कुछ विंटर फेस्टिवल्स देश भर में काफी मशहूर हैं. मनाली विंटर कार्निवल भी इन्हीं में से एक है. ऐसे में अगर आप भी मनाली विंटर कार्निवल जाना चाहते हैं तो कुछ चीजों पर ध्यान देकर आप इस पर्व को बेस्ट एन्जॉय कर सकते हैं. (Winter Carnival in Manali)

हिमाचल प्रदेश में स्थित मनाली का नाम देश की ऑल टाइम फेमस ट्रैवल डेस्टिनेशन में शुमार है. जिसके चलते मनाली में साल भर पर्यटकों का जमावड़ा देखने को मिलता है. मगर सर्दियों के दौरान मनाली में आयोजित होने वाले विंटर कार्निवल को देश का बेस्ट अट्रैक्शन माना जाता है. ऐसे में मनाली विंटर कार्निवल में शिरकत करने से पहले कुछ बातें जानकर आप इस फेस्टिवल का भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं.

विंटर कार्निवल 2022 में नाटी डालती महिलाएं (फाइल फोटो)।

मनाली विंटर कार्निवल की शुरुआत: पर्यटन नगरी मनाली विंटर का विंटर कार्निवल (Kullu Winter Carnival) का वार्षिक उत्सव अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान के निदेशक रहे हरनाम सिंह के दिमाग की उपज थी और वर्ष 1977 में अस्तित्व में आया. हिमाचल प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. वाईएस परमार ने उत्सव का उद्घाटन किया और प्रारंभिक में उत्सव का प्राथमिक फोकस साल स्कीइंग पर था. स्कीइंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था और लोग भी धीरे-धीरे इसमें भाग लेने लगे. उसके बाद इसका स्वरूप बढ़ता गया और अब इसकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर हो गई है. (know about manali winter carnival 2023) (Winter Carnival will be celebrated in Manali)

वहीं, इस साल विंटर कार्निवल में तीन और पांच जनवरी को माल रोड पर महानाटी में महिला मंडल से जुड़ीं महिलाएं पारंपरिक परिधानों में कुल्लवी नाटी डालकर धमाल मचाएंगी. इसमें लगभग 280 महिला मंडल भाग ले रहे हैं. हर महिला मंडल से 12 प्रतिभागी भाग लेंगी. महानाटी में दोनों दिन में 3,360 से अधिक महिलाएं एक साथ नाटी डालेंगी. राष्ट्रीय विंटर कार्निवल में महिलाओं की कुल्लवी नाटी हर वर्ष होती है. इसमें भाग लेने वाली महिलाओं को आयोजन समिति सम्मान राशि भी देती है.

मनाली विंटर कार्निवल की खासियत: हिमाचल प्रदेश के फेमस फेस्टिवल्स में शुमार मनाली विंटर कार्निवल हर साल 2 जनवरी से 6 जनवरी के बीच में मनाया जाता है. पांच दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में आप न सिर्फ जमकर एन्जॉय कर सकते हैं बल्कि हिमाचल के कल्चर का भी नजदीक से दीदार कर सकते हैं. मनाली विंटर कार्निवल की शुरूआत 2 जनवरी को पूजा पाठ के साथ की जाती है. जिसके बाद मनाली में लगातार पांच दिनों तक फॉक डांस, कल्चरल प्रोग्राम और स्थानीय गेम्स जैसे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है. वहीं, मनाली विंटर कार्निवल में शिरकत करने वाले लोग भी स्नोफॉल और कड़ाके की ठंड को अवॉयड कर फेस्टिवल को फुल एन्जॉय करते हैं. साथ ही कार्निवल के दौरान आप हिमाचल के टेस्टी फूड्स का भी स्वाद चख सकते हैं.

पारंपरिक व्यंजन बनाती हुई महिलाएं. (फाइल फोटो).

इन कार्यक्रमों को होता है आयोजन: विंटर कार्निवल में हर साल विंटर क्वीन और वॉइस ऑफ हिमालय कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है. दोनों ही कार्यक्रम में भारत के विभिन्न इलाकों से कलाकार मनाली पहुंचते हैं और दोनो ही कार्यक्रम विंटर कार्निवल के मुख्य आकर्षण होते हैं. इस उत्सव के जरिए पर्यटक हिमाचल की संस्कृति से रूबरू होते हैं. हिमाचल की संस्कृति, परिवेश, पहनावा, यहां की लोक कला और लोकनृत्य की झलक इस उत्सव में टूरिस्टों को देखने को मिलती है. क्योंकि नए साल के जश्न पर हजारों की संख्या में सैलानी यहा आते हैं और साल की शुरुआत में ही इस उत्सव का शुभारंभ होता हैं. टूरिस्ट इस उत्सव में हिमाचल के नृत्य और संगीत का आनंद ले सकते हैं.

नाटी की रिहर्सल करती महिलाएं (फाइल फोटो).

CM करेंगे कार्निवल का शुभारंभ: विंटर कार्निवल कमेटी के संयोजक एवं मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा 2 जनवरी को सुबह हिडिंबा माता की पूजा के साथ इस शरदोत्सव का विधिवत आरंभ किया जाएगा. इसके पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा स्थानीय झांकियों को झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा. इसके बाद मुख्यअतिथि रामबाग चौक पर आकर यहां पर आयोजित होने वाले पारंपरिक कुलवी नृत्य में शामिल होंगे. इसी कड़ी में मनु रंगशाला में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विधिवत शुभारंभ भी किया जाएगा, जहां पर मुख्यातिथि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे. इस दौरान सीएम को आयोजन समिति द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा.

