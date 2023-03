मेष राशि: इस सप्ताह आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे. वैवाहिक जीवन के तनाव में कमी आएगी और एक-दूसरे के प्रति निकटता बढ़ेगी. लव लाइफ अभी भी तनावपूर्ण स्थितियों से गुजरेगी. यह समय कमजोर चल रहा है, इसलिए धीरे-धीरे समय को निकल जाने दें और अपने प्रिय को ज्यादा परेशान न करें. आपको स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ का स्वाद लेने का मौका मिलेगा. आप फरमाइश करेंगे और घरवाले आपकी फरमाइश पूरी करेंगे, जिससे आपके चेहरे पर खुशी नजर आएगी.

इनकम में भी बढ़ोतरी होगी, यह देख आपको खुशी होगी, लेकिन खर्चे भी बराबर बने रहेंगे, जिस पर ध्यान देना जरूरी होगा. इस सप्ताह यात्रा में भी आपका काफी समय खर्च होगा. खासतौर से दूसरे-तीसरे दिन यात्रा के योग बनेंगे. दोस्तों के साथ मौज मस्ती का टाइम मिलेगा. आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, तो नौकरी के लिए यह समय पॉजिटिव रहेगा. बिजनेस कर रहे लोगों को पहले किए गए, एफर्ट का लाभ मिलेगा. विद्यार्थियों की बात करें, तो उनके लिए समय अच्छा है. टेक्निकल सब्जेक्ट में आपको अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी कोई गंभीर शारीरिक समस्या नजर नहीं आती. स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम और योग पर ध्यान दें. यात्रा के लिए सप्ताह अच्छा है.

वृषभ राशि: यह सप्ताह आपके लिए फायदेमंद रहेगा. वैवाहिक जीवन में क्रिएटिविटी और प्रेम बढ़ेगा. जीवनसाथी से नजदीकियां बढ़ेंगी और आप उनकी कुछ डिमांड भी पूरी करेंगे. हालांकि अभी वे बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए उनकी सेहत का ध्यान रखें. प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आपकी कार्यकुशलता और जीवन जीने का ढंग आपके प्रिय को इंप्रेस करेगा और इससे आपके बीच निकटता बढ़ेगी. आप अपने रिश्ते को लेकर काफी गंभीर भी रहेंगे, जो उन्हें पसंद आएगा और आपकी केमिस्ट्री मजबूत होगी.

आपके पास कई जगहों से पैसे आएंगे, जिससे आपको खुशी मिलेगी. रुके हुए पैसे आने के भी योग बनेंगे. आपने कभी जो कर्ज लिया था, उसे चुकाने का यह उत्तम समय रहेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा. आपकी मेहनत सफल होगी और आपको अपने सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा. उनसे काम में आपको अच्छी मदद मिलेगी. बिजनेस कैटेगरी के लोग अपने काम को एंजॉय करेंगे. आपके काम में लाभदायक समय चल रहा है. कुछ नए सौदे भी आपके पास आएंगे. विद्यार्थियों की बात करें तो उनके लिए यह सप्ताह अच्छा है. अभी उन्हें पढ़ाई में मजा आएगा. इसके अच्छे परिणाम भी मिलेंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है, इसलिए खानपान पर ध्यान दें. यात्रा के लिए सप्ताह उत्तम रहेगा. अभी आप यात्रा पर भी जा सकते हैं.

मिथुन राशि: यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा. विवाहितों की बात करें तो इस समय आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर तनातनी चल सकती है. ऐसे में अपने गृहस्थ जीवन को और हल्का तथा प्यार भरा बनाने की पूरी कोशिश करें. लव लाइफ के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आप रोमांस और प्यार से अपने प्रिय को हर तरीके से खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे. सप्ताह की शुरुआत में किसी जरूरी काम पर खर्च करेंगे. आपका कॉन्फिडेंस काफी मजबूत होगा, जिससे आपको काम में सफलता मिलेगी.

आप आगे बढ़कर इनीशिएटिव लेंगे. बिजनेस या जॉब, दोनों ही इस समय अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे और आपकी परफॉर्मेंस में काफी अच्छा सुधार होगा. आपका काम लोगों की नजर में आएगा और वे आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे. आपके कुछ विरोधी भी आपकी तारीफ कर सकते हैं. विद्यार्थियों की बात करें तो इस सप्ताह उन्हे पढ़ाई पर पूरी तरह फोकस करना होगा. ध्यान भटकने से समस्या हो सकती है. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी होगा. इस समय एलर्जी होने की संभावना है. फोड़े फुंसी भी हो सकते हैं. यात्रा के लिए सप्ताह की शुरुआत को छोड़कर शेष समय अनुकूल रहेगा.

कर्क राशि: यह सप्ताह आपके लिए खुशखबरी लेकर आएगा. विवाहित लोग अपने गृहस्थ जीवन से काफी हद तक संतुष्ट नजर आएंगे और पुरानी चली आ रही समस्याएं भी अभी दूर होंगी. लव लाइफ के लिए सप्ताह की शुरुआत बेहद अच्छी रहेगी. आपके बीच इंटिमेसी और अपनापन के साथ ही रोमांस में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे रिश्ता मजबूत होगा. इनकम में भी जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी. अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो आपको एक अच्छा इंक्रीमेंट भी मिल सकता है, जिससे आपका चेहरा खिल उठेगा और मन में खुशी की भावना आएगी. काम के सिलसिले में काफी भागदौड़ करनी पड़ेगी.

आपको विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है. शहर से बाहर की भी यात्रा करनी पड़ेगी. इससे आप काफी थक जाएंगे और कुछ पैसा भी खर्च होगा. हालांकि, इससे आपकी परफॉर्मेंस में सुधार आएगा, जो आपके लिए बहुत जरूरी है. अभी आपको नए तरीकों पर काम करना होगा, क्योंकि पुरानी बातें अब आपके लिए कारगर नहीं साबित होंगी. मेहनत के साथ-साथ दिमाग लगाएं और अपने काम को आगे बढ़ाने पर ध्यान दें. यह समय आपको सपोर्ट करेगा. विद्यार्थियों की बात करें तो वे अभी पढ़ाई के लिए कमर कसकर तैयार रहेंगे, जिसके उन्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आती, लेकिन आपको अपने खानपान पर ध्यान देना होगा. यात्रा के लिए सप्ताह के अंतिम दिन अच्छे रहेंगे.

सिंह राशि: यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा. विवाहितों के गृहस्थ जीवन से तनाव भी दूर हो जाएगा. एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए आप अपने गृहस्थ जीवन को खूबसूरत बनाएंगे. लव लाइफ के लिए भी समय अनुकूल रहेगा और आप रोमांस के सागर में गोते लगाते रहेंगे. आप अपने काम पर पूरा ध्यान देंगे. आप अपने काम को कम से कम समय में और भी बेहतर तरीके से निपटाना चाहेंगे. इससे आपकी इच्छाशक्ति भी मजबूत होगी. कार्य क्षेत्र में आपको सराहना मिलेगी.

बिजनेस कर रहे लोगों की समस्याएं भी दूर होंगी. आपके बिजनेस में गति आएगी और पुराने लोगों से नए संपर्क दुबारा जुड़ेंगे, जिसकी वजह से बिजनेस में ग्रोथ होगी. विद्यार्थियों की बात करें तो अभी पढ़ाई में उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी. आपकी कुछ कमियों के कारण आपको पढ़ाई में परेशानियां हो सकती है. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपकी सेहत अच्छी नजर आ रही है. हालांकि, तनाव से दूर रहने का प्रयास करें. यात्रा के लिए सप्ताह की शुरुआत बेहतर है.

कन्या राशि: यह सप्ताह आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा. विवाहित लोग अपने गृहस्थ जीवन में खुश नजर आएंगे और आपसी तालमेल भी बेहतर होगा. हल्की-फुल्की समस्याओं के बावजूद दांपत्य जीवन अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा. लव लाइफ के लिए समय अनुकूल है. सप्ताह की शुरुआत में आपको किसी नए काम की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. इस जिम्मेदारी के बल पर आप अपनी नौकरी में अच्छा काम कर अपनी स्थिति को और बेहतर बना सकते हैं. आपका स्टेटस इंप्रूव होगा और आपके प्रमोशन की बात भी हो सकती है. यह प्रमोशन अचानक से मिल सकता है, जिसकी आपको कल्पना नहीं थी.

यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा. आपको कुछ मजबूत लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, जो समाज में अपनी अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए और लोकप्रियता के लिए जाने जाते होंगे. उनके सपोर्ट से आपको बिजनेस में लाभ मिलेगा. आपके दोस्त भी आपकी भरपूर मदद करेंगे. विद्यार्थियों की बात करें तो अभी उन्हें पढ़ाई में तनाव का सामना करना पड़ेगा और काफी मेहनत करनी पड़ेगी. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है. तनाव के कारण भी समस्या हो सकती है. अभी आपको तनाव से बचने की जरूरत है. यात्रा के लिए सप्ताह की शुरुआत सबसे बेहतर है. इस समय आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं.

तुला राशि: यह सप्ताह आपके लिए मध्यम रहने वाला है. विवाहितों को अपने जीवनसाथी के माध्यम से लाभ मिलने वाला है. उनके साथ कहीं लंबी यात्रा के भी योग बनेंगे. विवाहितों को अपने गृहस्थ जीवन में कुछ नयापन महसूस होगा. लव लाइफ के लिए समय सामान्य रहेगा. आपको अपने प्रिय पर पूरा विश्वास रखने की जरूरत है. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. आप अपनी कार्यकुशलता के बल पर अपनी जगह बनाने में सफल रहेंगे.

आपको अचानक से भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे कुछ रूके काम बनने लगेंगे और व्यापार में भी सफलता मिलेगी. विद्यार्थियों की बात करें तो अभी वे पढ़ाई में काफी मेहनत करेंगे. पढ़ाई में उनकी मेहनत का अच्छा नतीजा मिलेगा. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी स्वास्थ्य संबंधी छोटी-मोटी समस्या सामने आ सकती है. आपको संभल कर रहने की जरूरत है. यात्रा के लिए सप्ताह की शुरुआत को छोड़कर शेष समय अनुकूल रहेगा.

वृश्चिक राशि: यह सप्ताह आपके लिए उत्तम रहेगा. विवाहित लोग अपने गृहस्थ जीवन को खुशनुमा बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे. जीवनसाथी के लिए कोई बढ़िया गिफ्ट लेकर भी आ सकते हैं. लव लाइफ बिता रहे लोगों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा. आपको अपने रिश्ते में प्यार और अपनेपन का अहसास होगा. आप अपने प्रिय से शादी के लिए बातचीत करेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा.

नौकरी बदलने के लिए भी यह अच्छा समय है, लेकिन नई नौकरी मिलने के बाद ही पुरानी नौकरी छोड़ें. बिजनेस करने वालों के लिए सप्ताह बहुत ज्यादा फायदेमंद है. अभी आप अच्छे लाभ की उम्मीद कर सकते हैं. किसी दोस्त की मदद से आपको अपने मानसिक तनाव से बाहर आने में मदद मिलेगी. इससे आपके सारे रूके हुए काम बन जाएंगे. विद्यार्थियों की बात करें तो उनके लिए सयम अनुकूल है. पढ़ाई में अच्छे नतीजे भी मिलेंगे, लेकिन ध्यान भटकाव की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. इसका ध्यान रखें. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपकी सेहत अच्छी रहेगी. पुरानी समस्याएं भी कम होती नजर आएंगी. यात्रा के लिए सप्ताह का पहला और पांचवा दिन अच्छा रहेगा.

धनु राशि: यह सप्ताह आपके लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. विवाहितों को भी अपने गृहस्थ जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. जीवनसाथी से अनबन और कहासुनी हो सकती है. उनके बर्ताव में भी बदलाव होगा, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा. इस कारण क्रोध में आकर आप कुछ ज्यादा बोल सकते हैं. लव लाइफ बिता रहे लोगों के लिए समय काफी रोमांटिक रहेगा. एक-दूसरे के प्यार में खोए रहेंगे और प्यार भरी बातों से आपका समय बीतेगा. यह समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा. मानसिक चिंता में घिरे रहेंगे, तो दूसरे कार्यों में परेशानी होगी, इसलिए इससे बाहर निकलने की कोशिश करें.

नौकरीपेशा लोगों के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा. अपने काम में मजबूती दिखाने से साख भी मजबूत होगी. व्यापार में उत्तेजित होकर कोई निर्णय न लें. यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. विद्यार्थियों की बात करें, तो उनके लिए यह समय ज्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता है. इसलिए आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपको छोटी-मोटी शारीरिक परेशानियां हो सकती है. आपको इसका ध्यान रखना होगा और समय रहते इसका उचित निदान करवाना होगा. यात्रा के लिए सप्ताह के अंतिम दो दिन अनुकूल रहेंगे.

मकर राशि: यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा. हालांकि, अभी आपको अपनी संतान के प्रति थोड़ी सी चिंता महसूस होगी. वैसे, वैवााहिक जीवन खुशनुमा रहेगा. जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने जाने के योग बनेंगे. आपके लाइफ पार्टनर को अपने कॅरियर में सफलता मिलेगी. लव लाइफ के लिए भी समय रोमांटिक और क्रिएटिव रहेगा. दोस्तों और सहकर्मियों के साथ पार्टी कर सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह अच्छा है. मेहनत से आप अच्छी जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे.

बिजनेस के लिए भी समय अनुकूलता लेकर आएगा. आपको एक-दूसरे को नजदीक से जानने का मौका मिलेगा. विद्यार्थियों की बात करें तो अभी वे अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करेंगे. इस कारण उन्हें अपनी पढ़ाई में अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. हालांकि, आपको ज्यादा तेल-मसाले वाले भोजन से परहेज करने की जरूरत है. यात्रा के लिए सप्ताह के शुरुआती दिन के साथ ही सप्ताह का मध्य अनुकूल है.

कुंभ राशि: यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा. आपके मन में खुशी की भावना रहेगी. परिवार के प्रति प्रेम चरम पर होगा. अभी आप अपनी मां के लिए कुछ बढ़िया गिफ्ट लेकर आएंगे. घरेलू खर्च भी करेंगे. विवाहित लोग अपने गृहस्थ जीवन को बेहतर बनाने की हर संभव कोशिश करेंगे. आप जीवनसाथी के मूड के अनुसार ही बात करने की कोशिश करेंगे. लव लाइफ बिता रहे लोगों के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. एक तरफ रिश्ते में प्यार नजर आएगा, तो दूसरी तरफ अपने प्रिय का बिहेवियर आपको परेशान करेगा.

नौकरीपेशा लोगों को थोड़ा संभल कर रहना होगा. किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इसका ध्यान रखें, क्योंकि गड़बड़ी के कारण बात नौकरी पर आ सकती है. बिजनेस कर रहे लोगों के लिए समय अच्छा है. बिजनेस में आप पूरी तरह अपने काम पर फोकस करें. विद्यार्थियों की बात करें, तो अभी उनके लिए समय अच्छा रहेगा. हायर एजुकेशन में अच्छे नतीजे मिलेंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपकी सेहत अच्छी रहेगी. आपको खुद में उत्साह महसूस होगा और आप योग और सैर के लिए भी समय निकालेंगे. यात्रा के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी है.

मीन राशि: यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा. विवाहित लोग भी अभी अपने गृहस्थ जीवन में खट्टी-मीठी स्थितियों का आनंद लेंगे. कभी-कभार आप और आपके जीवनसाथी के बीच कहासुनी हो सकती है तो कभी एकदम से प्यार बढ़ेगा. लव लाइफ के लिए भी समय अनुकूल रहने वाला है. आपको प्रेम में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और प्रिय से आपकी दूरियां कम होंगी.

दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ेगा. आप उनके साथ समय व्यतीत करेंगे और वे बिजनेस में आपकी मदद करेंगे. इस लिहाज से देखें तो बिजनेस के लिए यह समय अच्छा चल रहा है. नई रणनीतियों को आगे बढ़ाएं, उसमें आपको लाभ होगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी समय अच्छा है, बस खुद पर कॉन्फिडेंस बनाए रखें और अपने काम पर ध्यान दें. विद्यार्थियों की बात करें तो अभी उन्हें पढ़ाई में किसी तरह की समस्या नजर नहीं आती. वे मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, जिसके उन्हें अच्छे नतीजे भी मिलेंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा. हालांकि, आपको अपनी दिनचर्या में नियमितता बनाए रखने की जरूरत है. यात्रा के लिए सप्ताह की शुरुआत से मध्य तक का समय अच्छा है.

