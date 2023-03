मेष : व्यक्तित्व में निखार आएगा और पराक्रम भी बढ़ेगा. इस कारण आपके सभी कार्य आसानी से संपन्न हो जाएंगे. आय और व्यय की स्थिति सामान्य बनी रहेगी. स्वास्थ्य पर ध्यान दें, शारीरिक कष्ट हो सकता है. किसी बात को लेकर मित्रों और पारिवारिक लोगों से विरोधाभास रह सकता है. नौकरी-पेशा वाले जातकों को पदोन्नति मिल सकती है. छोटी-मोटी यात्राओं के योग भी बन सकते हैं.

वृषभ : पुरानी चल रही परेशानियों का अंत होगा. शरीर में आलस्य रह सकता है. व्यर्थ के खर्चे से मन चिंताग्रस्त रह सकता है. कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी तथा नौकरीपेशा वालों की पदोन्नति हो सकती है. नया कार्य शुरू हो सकता है. धन के मामले में यह सप्ताह आपके लिए ठीक रहेगा. सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य का ध्यान रखें. मित्रों का सहयोग मिलेगा.

मिथुन : धन प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों में सफलता मिल सकती है. अचानक धन प्राप्ति के योग बने रहेंगे. व्यापार में बढ़ोतरी पूरे सप्ताह बनी रहेगी. आप धार्मिक क्रिया-कलापों में भाग ले सकते हैं. आपकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे. पूरे हफ्ते आपको सभी कार्यो में लोगों का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य में थोड़ा उतार-चढ़ाव बना रह सकता है.

कर्क : जमा पूंजी से व्यर्थ का खर्च होने से मन अशांत रह सकता है. पुराना अटका हुआ कोई कार्य संपन्न हो सकता है. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें. भाई-बहनों का प्यार तथा उनसे लाभ प्राप्त होगा. यात्रा का योग भी बन सकता है. आप व्यापार से संबंधित कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं.

सिंह : व्यापार तथा नौकरी के कार्य के लिए यात्राएं हो सकती हैं. पूरे हफ्ते लाभ के योग बने रहेंगे. परिवार में किसी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता तथा धन खर्च हो सकता है. आप अपनी सुख-सुविधाओं पर भी खर्च कर सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए यह अच्छा समय है. लाभ के नए स्रोत बन सकते हैं.

कन्या : लाभ की स्थिति बनेगी. पुराना अटका हुआ धन मिलने की संभावना बनेगी. व्यापारी वर्ग के लोग नया कार्य शुरू कर सकते हैं तथा आप लाभ भी प्राप्त करेंगे. कोई चली आ रही बीमारी से छुटकारा मिल सकता है. वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा. विद्यार्थियों को भाग्य का साथ मिलेगा.

तुला : लाभ की स्थिति बनेगी. नया व्यापार/नौकरी के अवसर मिल सकते हैं. आप धन प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे तथा सफल भी होंगे. कार्य क्षेत्र और परिवार में बड़े बुजुर्गो से वैचारिक मतभेद रह सकते हैं. स्वयं पर विश्वास रखें और कर्म करते रहें. भाग्य का साथ मिलता रहेगा. बोलचाल में निखार बढ़ने से कार्य आसानी से होंगे. आप किसी धार्मिक कार्य में भाग ले सकते हैं.

वृश्चिक : इस हफ्ते भाग्य का भरपूर साथ बना रहेगा. शादी के इच्छुक जातकों को प्रस्ताव मिल सकते हैं. अचानक धन के आगमन से मन प्रसन्न हो सकता है. आप धार्मिक कार्यो में भाग ले सकते हैं. कार्यक्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है. नए लोगों से हुई मुलाकात आपको फायदा पहुंचा सकती है. पैसों का खर्च बना रह सकता है.

धनु : इस हफ्ते वैवाहिक जीवन में उथल-पुथल रह सकती है. कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों से मतभेद हो सकता है. धैर्य के साथ अपने सभी कार्य करें, सफलता मिलेगी. मन दुविधापूर्ण स्थिति में रह सकता है. कहीं से अचानक लाभ हो सकता है. जमीन जायदाद से संबंधित कार्यो से लाभ मिल सकता है. माता से सुख मिल सकता है.

मकर : कॅरियर में उन्नति मिलने के योग बन सकते हैं. शारीरिक तथा मानसिक रूप से परेशानी बनी रह सकती है. कोई बाहरी आदमी इसका लाभ उठा सकता है. बच्चों को लेकर आप दुखी रह सकते हैं. अपनी सुख-सुविधाओं पर खर्च कर सकते हैं. किसी से भी बहसबाजी करने से बचें. विवाह योग्य जातकों को अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं.

कुंभ : पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सुखी बना रहेगा. पेट से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकता है. विद्यार्थी वर्ग के लोगों को अच्छे मौके मिल सकते हैं. खर्च बढ़ने से आप परेशान हो सकते हैं. आपको किसी कर्ज से मुक्ति मिल सकती है. किसी प्रकार का मानसिक तनाव परेशान कर सकता है. क्रोध पर नियंत्रण रखें.

मीन : मीन जातकों के लिए संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं. विद्यार्थी वर्ग का शिक्षा के क्षेत्र में प्रदर्शन अच्छा रहेगा. कार्यक्षेत्र में काम का बोझ ज्यादा रहने से शरीर में थकावट रह सकती है. व्यापार/नौकरी में आप कुछ नया कार्य शुरू कर सकते हैं. कोर्ट का कोई फैसला आपके पक्ष में आ सकता है.

(ज्योतिषी विशाल वाष्र्णेय कलाशांति ज्योतिष के संस्थापक हैं. यह साप्ताहिक राशिफल आपकी लग्नराशि के आधार पर आधारित है. ये समस्त राशिफल सामान्य हैं. किसी भी निश्चित परिणाम पर पहुंचने के लिए ज्योतिषी से दशा-अंतर्दशा और जन्मपत्री का पूर्ण रूप से अध्ययन कराना उचित रहता है.)

आईएएनएस

