मेष राशि: सप्ताह की शुरुआत मजबूती के साथ होगी. वैसे विवाहितों की बात करें तो वे गृहस्थ जीवन के तनाव से कुछ परेशान नजर आएंगे और अपने किसी मित्र से अपने मन की बातें शेयर करेंगे. हालांकि, जो लोग लव लाइफ में हैं, वे काफी दुखी नजर आएंगे. ग्रहों की स्थिति के कारण आपके रिश्ते में अलगाव हो सकता है, इसलिए बेहद सावधान रहें. आप अपने काम पर काफी फोकस करेंगे. इसमें आपको अपने टीम मेंबर का भी सहयोग मिलेगा.

नौकरीपेशा लोग अपना पूरा दिमाग इस्तेमाल करेंगे, जिससे उनको अपने असाइनमेंट को समय से पूरा करने में मदद मिलेगी. बिजनेस कैटेगरी के लोगों को विदेशों से काम करने में सफलता मिल सकती है. यह समय काम को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा रहेगा. विद्यार्थियों की बात करें तो यह समय किसी तनाव से कम नहीं होगा. अभी उन्हें बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपकी सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा. खान-पान पर ध्यान देना जरूरी होगा. यात्रा के लिए सप्ताह के शुरुआती 3 दिन ज्यादा अनुकूल रहेंगे.

वृषभ राशि: इस सप्ताह आप आत्मविश्वास से लबरेज नजर आएंगे. विवाहितों के जीवन में तनाव में कमी आएगी और अब आप जीवनसाथी को काफी समय देंगे. अभी आपकी लव लाइफ काफी रोमांटिक होगी. प्रिय के साथ अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी महसूस होगी. एक-दूसरे के प्रति अट्रैक्शन भी बढ़ेगा और आप उन्हें शादी के लिए प्रपोज भी कर सकते हैं. कोई नई बिज़नेस डील आपके हाथ लग सकती है. काम को लेकर आप काफी लंबी यात्रा भी करेंगे, जिसके लाभ भी आपको सामने दिखाई देंगे.

नौकरीपेशा लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. खुद को ओवरकॉन्फिडेंट दिखाना आपके विरुद्ध जा सकता है, ऐसे में आपके विरुद्ध कोई डिसीप्लिनरी एक्शन हो सकता है, सावधान रहें. वैसे आपकी इनकम में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. आपके अंदर छुपी हुई कोई कला बाहर निकल सकती है, जिसका लोगों को भी पता चलेगा. उससे आपको फायदा होगा. विद्यार्थियों की बात करें तो पढ़ाई के साथ-साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसका उन्हें लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपकी सेहत अच्छी रहेगी. स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आती. यात्रा के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी.

मिथुन राशि: इस सप्ताह की शुरुआत एक अलग मोड में होगी. विवाहित लोग अपने गृहस्थ जीवन के लिए कुछ नए सपने देखेंगे और जीवनसाथी को भी कुछ काम कराने के बारे में विचार कर सकते हैं. लव लाइफ के लिए यह समय सामान्य रहेगा. आपको अपने प्रिय का एक अलग अंदाज देखने को मिलेगा. वे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफी बेहतर परफॉर्म करेंगे. आप कुछ गुप्त योजनाएं बनाएंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. किसी चिट फंड में भी पैसा लगा सकते हैं और निवेश भी कर सकते हैं. शेयर मार्केट को लेकर आप काफी ज्यादा एक्टिव रहेंगे.

नौकरी में स्थिति अच्छी रहेगी. आपकी मेहनत सफल होगी और उसकी वजह से आप काफी हद तक अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन किसी भी बात को लेकर किसी से झगड़ा करने से बचें. बिजनेस कर रहे लोगों के लिए यह समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है. आपकी कुछ योजनाओं का नतीजा इस सप्ताह आपके सामने आ सकता है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें और अपने काम में पारदर्शिता बनाए रखें. यदि आपने अपने टैक्स ऑडिट नहीं कराया है, तो तुरंत कराएं. उसकी आवश्यकता पड़ सकती है. विद्यार्थियों के लिए यह समय उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. आपके मन में कई सारी बातें चलेंगी, जो पढ़ाई से आपका ध्यान हटा सकती हैं. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो यह समय आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा. हालांकि, आपको अपने खानपान पर ध्यान देने की जरूरत है. यात्रा के लिए सप्ताह का मध्य अच्छा रहेगा.

कर्क राशि: सप्ताह की शुरुआत हल्की फुल्की नोकझोंक के साथ होगी. आप अपने जीवनसाथी के साथ थोड़ा असहज महसूस कर सकते हैं. इस सप्ताह आपको दो बातों का खास ख्याल रखना होगा. एक तो आपका झगड़ा आपके ससुराल वालों से न हो और दूसरा आपकी सेहत में ऐसी स्थिति न बने कि आपको हॉस्पिटल का मुंह देखना पड़े. लव लाइफ की बात करें, तो ग्रहों की कृपा से आप काफी समझदारी से अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे. अपने प्रिय से शादी की बात भी कर सकते हैं. इसमें उनकी सहमति भी मिलने की अच्छी संभावना बन रही है.

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है, लेकिन कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र करें, ऐसा मौका न आने दें और थोड़ा सावधान रहें. बिजनेस के उद्देश्य से यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी, जिनका आपको फल मिलेगा, लेकिन कोई भी ऐसा काम न करें, जो कानून की नजर में गलत हो. इसके दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं. विद्यार्थियों की बात करें तो उनके लिए यह सप्ताह मेहनत से भरा रहेगा. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपको छोटी-मोटी समस्या हो सकती है. इसलिए अपना उपचार सही समय पर कराएं और सेहत को नजरअंदाज न करें. यात्रा के लिए सप्ताह के अंतिम 2 दिन अच्छे रहेंगे.

सिंह राशि: यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको अपनी चिंताओं से बाहर आना पड़ेगा. अपनी कल्पना शक्ति को एक तरफ रखें. कुछ चुनौतियां हैं, जिनपर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है. विवाहितों का गृहस्थ जीवन खुशहाल रहेगा और जीवनसाथी से नजदीकियां बढ़ेंगी. लव लाइफ के लिए भी अच्छा समय रहेगा. रिश्ते में रोमांस के साथ साथ अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी होगी. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में इंक्रीमेंट मिल सकता है. बिजनेस कर रहे लोग अपने काम में कुछ नए परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे और निवेश भी कर सकते हैं.

विद्यार्थियों की बात करें तो उन्हें अभी पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी. शेड्यूल बनाकर उसके मुताबिक आगे बढ़ना आपके लिए अच्छा रहेगा. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है. सेहत के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें, अन्यथा मुसीबत में आ सकते हैं. यात्रा के लिए सप्ताह के अंतिम 2 दिन अच्छे रहेंगे.

कन्या राशि: यह सप्ताह आपके लिए अच्छे नतीजे लेकर आएगा. विवाहितों को अभी गृहस्थ जीवन का पूरा आनन्द मिलेगा. जीवनसाथी के साथ आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी. लव लाइफ के लिए भी समय अच्छा रहेगा. बस एक बात का ध्यान रखें कि उनके मन को चोट पहुंचाने वाली कोई बात न करे. आपको घर मकान और वाहन का सुख मिलेगा. अचानक से कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है, जो आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर रहेगा. आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी.

नौकरी में स्थिति उतार-चढ़ाव से भरी रहेगी. आपको परफॉर्मेंस पर ध्यान देना होगा. बिजनेस कर रहे लोगों के लिए यह समय सफलता वाला होगा. विद्यार्थियों की बात करें तो उनके लिए यह समय अनुकूल है. कंपटीशन में भी सक्सेस मिलने की संभावना रहेगी. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपको मानसिक तौर पर थोड़ी परेशाी होगी. सेहत में भी उतार-चढ़ाव रहेगा. अभी आपको अपने खानपान पर ध्यान देना होगा, नहीं तो सेहत बिगड़ सकती है. गाड़ी चलाने में भी सावधानी बरतें. यात्रा के लिए सप्ताह का पहला दिन अच्छा है.

तुला राशि: यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा. निजी चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए घरेलू जीवन और अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर काफी ध्यान देंगे और दोनों के बीच तालमेल स्थापित करने की कोशिश करेंगे. इसमें आप काफी हद तक सफल भी रहेंगे. अभी अपनी संतान की संगति का ध्यान रखें. उनका रवैया भी ज्यादा अच्छा नहीं होगा, जिससे आपको परेशानी होगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह अच्छा है. आप मेहनत करेंगे. साथ काम करने वाले लोगों से थोड़ा संभल कर रहेंगे, तो बिजनेस में सफलता मिलेगी. कुछ खर्च होंगे. कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है.

लवलाइफ के लिए यह समय अच्छा रहेगा, लेकिन किसी तरह के अहं के कारण लड़ाई हो सकती है. संभल कर रहें. विद्यार्थियों की बात करें तो अभी उन्हें पढ़ाई पर ध्यान देना होगा. उनकी पढ़ाई में रुकावट आएगी, इसलिए पूरी तरह फोकस करें. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो आपको पेट संबंधी बीमारियों के प्रति सतर्कता बरतनी होगी. पेट में गर्मी होने से भी परेशानी हो सकती है. अपने खान-पान पर पूरा ध्यान दें. यात्रा के लिए सप्ताह की शुरुआत अनुकूल है.

वृश्चिक राशि: यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा. आपको जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. लव लाइफ के लिए तो यह सप्ताह काफी बेहतर है. आपके रिश्ते में पूरा सहयोग, समर्पण और प्रेम तथा रोमांस दिखाई देगा. आप पूरी तरह से प्रेम के रंग में रंगे नजर आएंगे. साथ में घूमने फिरने भी जाएंगे. सप्ताह की शुरुआत में ही दोस्तों के साथ कहीं मटरगश्ती करने जाएंगे और अच्छा समय बिताएंगे. सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी और आप हंसी खुशी अपने सप्ताह की शुरुआत करेंगे. परिवार में किसी बुजुर्ग की सेहत थोड़ी परेशानी दे सकती है और घर में थोड़ा अशांति का माहौल हो सकता है. जमीन जायदाद से जुड़े मामले आपका ध्यान खीचेंगे.

नौकरीपेशा लोगों के लिए समय थोड़ा कमजोर हो सकता है. अपने काम पर ध्यान दें और इधर उधर की बातों से बचें. बिजनेस के लिए समय अनुकूल रहेगा. विवाहितों की बात करें तो अपने गृहस्थ जीवन में वे पारिवारिक चुनौतियों के पर चर्चा करेंगे और उसे दूर करने की कोशिश करेंगे. विद्यार्थियों की बात करें तो यह समय उनके लिए अनुकूल रहेगा. आप अपनी पढ़ाई को एंजॉय करते हुए पूरा करेंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आती. हालांकि अपनी दिनचर्या में नियमितता बनाए रखें. यात्रा के लिए सप्ताह की शुरुआत सबसे अच्छी है.

धनु राशि: यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा. घर परिवार में खुशियां आएंगी. घर में कोई शुभ काम होगा. किसी की शादी हो सकती है या घर में पूजा पाठ हो सकता है. विवाहित लोग अपने जीवन में खुश नजर आएंगे. जीवनसाथी आपसे कुछ खास चीजों की डिमांड कर सकता है, जिसे पूरा करने में आपको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें आपको खुशी होगी. लव लाइफ के लिए समय अच्छा चल रहा है. आप अपने प्रिय के साथ अच्छा समय बिताएंगे. एक-दूसरे से नज़दीकियां बढ़ेंगी. आप दोस्तों के साथ कहीं घूमने भी जाएंगे. छोटी आउटिंग पर भी जाने के योग बनेंगे.

नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में कोई बड़ा पद मिल सकता है. बिजनेस कर रहे लोगों को अपनी मेहनत को सफल बनाने का पूरा प्रयास करना होगा. यह मेहनत का समय है. आर्थिक रूप से मजबूती रहेगी. बैंक बैलेंस भी बढ़ सकता है. विद्यार्थियों की बात करें तो अभी उन्हें पढ़ाई को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है. कंसंट्रेट करने में भी समस्या आएगी. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपकी सेहत में सुधार होगा. हालांकि, अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है. ब्लडप्रेशर की शिकायत हो सकती है या चोट लग सकती है. यात्रा के लिए यह सप्ताह बेहतर रहेगा.

मकर राशि: यह सप्ताह आपको खुशी देगा. मन में किसी बात को लेकर बड़ी अच्छी फीलिंग आएगी और इस सप्ताह आप काफी मजाकिया रहेंगे. आप सबसे हंसी-मजाक करेंगे, जिससे माहौल हल्का रहेगा. पारिवारिक जीवन में भी खुशी आएगी. जीवनसाथी से संबंध मधुर बनेंगे. लव लाइफ के लिए भी समय ठीक-ठाक रहेगा. आप अपने अच्छे अंदाज के कारण अपने प्रिय के दिल में जगह बना ही लेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह थोड़ा कमजोर है.

नौकरी बदलने के योग बन सकते हैं. बिजनेस कर रहे लोगों को उत्तम लाभ मिलेंगे. आपको अपनी बुद्धि का लाभ मिलेगा और आप आगे बढ़ेंगे. इससे आपको लाभ होगा. विद्यार्थियों की बात करें तो अभी उन्हें पढ़ाई में काफी मेहनत करनी होगी. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपको अपने खानपान पर ध्यान देने की जरूरत है. उल्टा-सीधा भोजन करने की वजह से सेहत बिगड़ सकती है. पेट के रोग हो सकते हैं. दांतों में दर्द हो सकता है. यात्रा करने के लिए सप्ताह उत्तम है.

कुंभ राशि: यह सप्ताह खर्चों के साथ आगे बढ़ेगा. सप्ताह के मध्य में चिंताएं कुछ कम होंगी, लेकिन आपमें थोड़ा क्रोध भी हो सकता है. लव लाइफ के लिए समय अच्छा रहेगा. आप अपने प्रिय के काफी करीब होंगे, जिससे आपका रिश्ता घनिष्ट होगा. विवाहितों को अपने गृहस्थ जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अनुकूल चल रहा है. आपको अपने बॉस का भी पूरा सपोर्ट रहेगा, जिससे काम में अच्छी सफलता मिलेगी.

बिजनेस कर रहे लोगों के लिए सप्ताह मध्यम है. आपको खर्चों पर भी ध्यान रखना होगा. विद्यार्थियों की बात करें तो उन्हें पढ़ाई में काफी मेहनत करनी होगी. पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए उन्हें किसी के मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो इस सप्ताह आपको अपनी सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है. चिकित्सा पर खर्च हो सकता है. यात्रा के लिए सप्ताह के अंतिम दो दिन अच्छे रहेंगे.

मीन राशि: यह सप्ताह आपके लिए उत्तम रहेगा. विवाहितों के जीवन में प्रेम और रोमांस का तड़का लगेगा. लव लाइफ के लिए भी समय अनुकूल है. आप प्यार भरी बातों से अपने प्रिय को दीवाना बना देंगे. सप्ताह की शुरुआत में ही कहीं से पैसा आएगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी. आपकी चिंताएं कम होंगी. मानसिक तनाव में भी कमी आएगी. नौकरीपेशा लोगों को काफी भागदौड़ करनी पड़ेगी. बिजनेस करने वालों के लिए समय अच्छा चल रहा है.

विद्यार्थियों की बात करें तो यह समय उनके लिए अच्छा रहेगा. वे पढ़ाई में काफी बेहतर परफॉर्म करेंगे. समस्याओं से बाहर निकलकर कंसंट्रेट करने में सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपकी सेहत अच्छी रहेगी. तनाव आपसे दूर रहेगा, लेकिन पैरों में दर्द या आंखों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है. आपको इसपर ध्यान देना होगा. यात्रा के लिए सप्ताह के शुरुआती और अंतिम 2 दिन अच्छे रहेंगे.

(This is an agency copy and has not been edited by ETV Bharat.)





