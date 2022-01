लखनऊ : यूपी असेंबली इलेक्शन (UP assembly elections) के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की गई है. चौथी लिस्ट में कांग्रेस से 24 महिलाओं को टिकट मिला है. बता दें कि प्रियंका गांधी ने खुद यूपी चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाने की बात कही थी. इसी के तहत 61 विधानसभा सीटों के लिए जारी कांग्रेस की कैंडिडेट लिस्ट में 24 महिलाओं को टिकट बांटे गए हैं.

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (Uttar Pradesh Assembly Election 2022)

देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं. साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे ज्यादा 312 सीटें जीतकर सत्ता पर काबिज हुई थी. जबकि 2012 में सरकार बनाने वाली समाजवादी पार्टी महज 47 सीटों पर सिमट गई. वहीं बसपा सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई.

कांग्रेस उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी (पेज-1)

यूपी विधानसभा चुनाव (up assembly election 2022) के लिए कांग्रेस पार्टी ने 30 स्टार प्रचारकों की सूची (congress star campaigners) में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के अलावा यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू शामिल हैं.

कांग्रेस उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी (पेज-2)

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभाओं के चुनाव परिणाम तय करेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव में किसकी चलेगी (five states assembly elections may alter Presidents Electoral College), सत्ताधारी गठबंधन का या फिर विपक्षी दलों का गठबंधन. इन राज्यों से कुल 690 विधायक चुने जाने हैं. जिस दल का बहुमत रहेगा, राष्ट्रपति के चुनाव में उसका दबदबा साफ तौर पर देखा जा सकेगा.

बता दें कि निर्वाचन आयोग ने गत 8 जनवरी को पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रमों की घोषणा की थी. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत 10 फरवरी से लेकर सात मार्च तक सात चरणों में मतदान होगा, वहीं उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में एक ही चरण में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे. मणिपुर में दो चरणों में 27 फरवरी और तीन मार्च को मतदान होगा और इन सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना 10 मार्च को होगी.

सभी पांच राज्यों की कुल 690 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगा, जिसमें 18.34 करोड़ से अधिक लोग भागीदारी कर सकेंगे. इन 18.34 करोड़ मतदाताओं में से 8.55 करोड़ मतदाता महिला हैं. इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा 2,15,368 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे. कुल 690 निर्वाचन क्षेत्रों में से 133 सीटें अनुसूचित जातियों और 23 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं.

चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की तैयारियों के संबंध में बताया था कि आदर्श आचार संहिता के उल्‍लंघन की रिपोर्ट (Report of violation of model code of conduct) में देरी के परिणामस्‍वरूप अक्‍सर अपराधी निर्वाचन आयोग के उन उड़नदस्‍तों की नजर से बच निकलते हैं, जिन्‍हें आदर्श आचार संहिता को लागू करने का कार्य सौंपा जाता है.

दोषियों पर त्वरित कार्रवाई के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने सी-विजिल लांच (Election Commission launched c-Vigil) किया है. सी विजिल एप की मदद से पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी तरह की धांधली की रिपोर्ट की जा सकेगी और आयोग उस पर त्वरित कार्रवाई करेगा.