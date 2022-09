सीतामढ़ीः बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक अजीबोगरीब मामला (Unique Murder Story Of Woman In Sitamarhi) सामने आया है. जिस पत्नी की हत्या के आरोप में पति जेल में बंद था वही पत्नी अपने पड़ोसी देश नेपाल (Husband jail for murder wife alive Sitamarhi) में अपने मायके में ऐश की जिंदगी गुजार रही थी. घटना जिले के चोरौत थाना क्षेत्र (Choraut police station) के परीगामा गांव की है. महिला के जिंदा होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उसे मायके से बरामद कर सीतामढ़ी ले आई है.





हत्या मामले में पति काट रहा है सजाः पुलिस के मुताबिक दहेज के लिए जलाकर मार डालने के आरोप में महिला का पति 6 महीने से जेल में बंद है. पुलिस की छानबीन में महिला अपने मायके में सुरक्षित मिल गई. इसके बाद पुलिस ने उसे स्थानीय न्यायालय में पेश किया, जहां उसका बयान दर्ज हुआ है. इस संबंध में थाना अध्यक्ष जितेंद्रं कुमार सिंह ने बताया कि स्थानीय निवासी शशि कुमार अपने पत्नी हीरा देवी की हत्या मामले में जेल में बंद है.





"स्थानीय निवासी शशि कुमार अपने पत्नी हीरा देवी की हत्या मामले में जेल में बंद है, लेकिन हमें पता चला कि उसकी पत्नी नेपाल में जिंदा है. महिला को वहां से बरामद कर लिया गया है. पुलिस अब दोबारा पूरे मामले की जांच कर रही है"- जितेंद्र कुमार सिंह, थाना अध्यक्ष

7 माह पूर्व दर्ज हुआ था मामलाः स्थानीय लोगों के अनुसार 7 महीने पूर्व नेपाल के महोत्तरी जिला के मटिहानी थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड पांच निवासी विनोद नायक ने शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें बताया गया था कि उनकी पुत्री हीरा देवी को ससुरालियों ने जलाकर मार डाला है. उसने अपने दामाद शशि कुमार, उसके भाई संजय महतो एवम सास सुमित्रा देवी पर दहेज के लिए पुत्री का हत्या करने का आरोप लगाया. यह भी बताया कि शव को उन लोगों ने जला दिया है. प्राथमिकी के आलोक में आरोपी पति शशि कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया. इधर अनुसंधान के क्रम में पुलिस को जब पता चला कि वह जीवित है, तो सभी भौचक रह गए. हीरा कुमारी अपने मायके नेपाल में पाई गई है.

क्या है परिवार वालों का कहनाः वहीं, महिला के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार बाहर से कमा कर लौटने के दौरान महिला को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर उसके पति शशि कुमार ने छोड़ दिया था. महिला अपनी सूझबूझ से परिजनों के पास नेपाल पहुंच गई. बताया जा रहा है कि महिला मानसिक रूप से थोड़ा विक्षिप्त है. उसे एक साल का एक पुत्र भी है.

